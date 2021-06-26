Há um mês sem contar com Gabigol, Flamengo vê atacantes brilharem e marcarem 100% dos gols no período

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Neste domingo, ao entrar em campo para enfrentar o Juventude, o Flamengo completará um mês sem contar com Gabigol. A importância do camisa 9 e sua liderança no time já são conhecidas e, portanto, a ausência é sentida. Contudo, os demais atacantes estão ocupando a lacuna com sucesso, e marcaram 100% dos gols do Rubro-Negro desde que Gabi passou a desfalcar a equipe de Ceni.

O último jogo de Gabi no Flamengo foi em 27 de maio, contra o Vélez Sarsfield na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Foi, também, a última vez que a equipe de Rogério Ceni não marcou gols: empate em 0 a 0 no Maracanã.

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De lá para cá, foram seis partidas (cinco vitórias e uma derrota) com 10 gols de Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho ou Bruno Henrique. Veja mais detalhes abaixo!À disposição de Tite na Copa América, Gabriel Barbosa perdeu os últimos quatro jogos devido à Seleção Brasileira. As ausências anteriores se deram diante de um quadro viral, que o tirou da estreia do Brasileirão, e da sua não apresentação ao clube em Curitiba, quando perdeu um jogo da Copa do Brasil.

Com o Brasil avançando na Copa América, Gabigol seguirá ausente dos jogos do Flamengo. A decisão do torneio de seleções está marcada para 10 de julho.

Neste período sem o camisa 9, Bruno Henrique cresceu de rendimento e tem sido o jogador mais decisivo do Flamengo com quatro gols e uma assistências. Já Rodrigo Muniz, que ganhou chances na ausência de Gabi e também de Pedro, na Seleção Olímpica e com Covid-19, também marcou quatro gols.

Os demais gols foram de Vitinho e Pedro - um para cada -, que ainda ajudaram com três e uma assistências, respectivamente. Gerson e Matheuzinho, com um e dois passes para gols, são os 'intrusos" entre os atacantes do Flamengo, que têm novo desafio neste domingo, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.A SEQUÊNCIA DE SEIS JOGOS DO FLAMENGO SEM GABRIEL BARBOSA:

30/5 (Desfalque após apresentar quadro viral)Flamengo 1x0 Palmeiras - 1ª rodada do BrasileirãoGol: PedroAssistência: Bruno Henrique

10/6 (Não se apresentou após servir a Seleção Brasileira)Coritiba 0x1 Flamengo - Ida da terceira fase da Copa do BrasilGol: Rodrigo MunizAssistência: Vitinho

13/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)Flamengo 2x0 América-MG - 2ª rodada do BrasileirãoGols: Bruno Henrique e Rodrigo MunizAssistências: Vitinho (2)

16/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)Flamengo 2x0 Coritiba - Volta da terceira fase da Copa do BrasilGols: Vitinho e Bruno HenriqueAssistências: Gerson e Matheuzinho

19/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)Flamengo 2x3 Bragantino - 5ª rodada do BrasileirãoGols: Rodrigo Muniz (2)Assistência: Matheuzinho