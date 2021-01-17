Há um ano, Pedro desembarcava no Rio para assinar com o Flamengo; veja os números do goleador

Crédito: Matheus Dantas

Quando estava para embarcar rumo ao Rio de Janeiro e assinar com o Flamengo, Pedro tuitou o seguinte: "Tô voando alto". E lá se vai exatamente um ano desde que Pedro desembarcou no Brasil, no dia 17 de janeiro de 2020, para reforçar o clube da Gávea, então por empréstimo. Já são 44 jogos disputados e diversos momentos de brilho pelo Rubro-Negro. Nesta temporada, nenhum outro jogador fez mais gols que Pedro - inclusive no Brasileirão, com 11 gols. Ao todo, são três assistências e 21 gols marcados, um a mais que Gabigol, o vice-artilheiro do Fla em 2020-2021e o seu principal concorrente ao posto de referência na equipe. Até hoje, os dois só iniciaram uma partida juntos quatro vezes, por exemplo (leia mais aqui).

No último jogo, Pedro foi o escolhido por Rogério Ceni para iniciar entre os 11, enquanto Gabi começou no banco. Com o atual treinador, ambos ainda não começaram um jogo lado a lado, o que pode ocorrer nesta segunda-feira, em duelo contra o Goiás, fora de casa.

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