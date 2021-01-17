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Há um ano, Pedro desembarcava no Rio para assinar com o Flamengo; veja os números do goleador

Centroavante do Rubro-Negro acumula 44 jogos pelo clube e, atualmente, é o artilheiro da equipe na temporada...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 17:56
Crédito: Matheus Dantas
Quando estava para embarcar rumo ao Rio de Janeiro e assinar com o Flamengo, Pedro tuitou o seguinte: "Tô voando alto". E lá se vai exatamente um ano desde que Pedro desembarcou no Brasil, no dia 17 de janeiro de 2020, para reforçar o clube da Gávea, então por empréstimo. Já são 44 jogos disputados e diversos momentos de brilho pelo Rubro-Negro. Nesta temporada, nenhum outro jogador fez mais gols que Pedro - inclusive no Brasileirão, com 11 gols. Ao todo, são três assistências e 21 gols marcados, um a mais que Gabigol, o vice-artilheiro do Fla em 2020-2021e o seu principal concorrente ao posto de referência na equipe. Até hoje, os dois só iniciaram uma partida juntos quatro vezes, por exemplo (leia mais aqui).
No último jogo, Pedro foi o escolhido por Rogério Ceni para iniciar entre os 11, enquanto Gabi começou no banco. Com o atual treinador, ambos ainda não começaram um jogo lado a lado, o que pode ocorrer nesta segunda-feira, em duelo contra o Goiás, fora de casa.
> Ainda dá para o Fla? Confira e simule tabela do Campeonato Brasileiro
São três rodadas sem vencer no Brasileiro, o que fez o Fla de Pedro estacionar nos 49 pontos e ter que dormir fora do G4 de sexta para sábado. A diferença para o líder São Paulo, contudo, permanece em sete pontos. Na segunda-feira, o Flamengo inicia uma sequência de cinco partidas fora do Rio de Janeiro diante do Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola rola às 20h.

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