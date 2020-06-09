Há um ano, Jorge Jesus iniciava o trabalho no Flamengo; relembre o que o Mister prometeu e cumpriu

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Há um ano, o técnico Jorge Jesus dava início ao trabalho à frente do Flamengo. Seu primeiro desafio na América do Sul era enorme, e sua chegada gerou grande expectativa para o segundo semestre da temporada. O próprio Mister, em sua primeira entrevista no Ninho do Urubu, em 10 de junho de 2019, falou com todas as letras: "Ganhar somente não é o bastante". Passado um ano, o português tem correspondido com um time que levanta troféus e joga bem.

Nesta entrevista, o Mister fez uma série de projeções sobre o seu trabalho. O L! relembra essas declarações e mostra que o técnico cumpriu com a sua palavra.ALTA PERFORMANCE

Jorge Jesus: "Temos 20 dias para apresentar o trabalho, mostrar aos jogadores nossas ideias, nossos conceitos. Não há novidade. Estou habituado a trabalhar com jogadores brasileiros, são ótimos profissionais. Quero crescer com eles e melhorar não só resultados, mas a qualidade do jogo do Flamengo."

Em 2019, com Abel Braga na direção do time, o Flamengo atuava de maneira burocrática e, até pelo nível do seu elenco, superior aos rivais do Rio de Janeiro e na fase de grupos da Libertadores, a equipe conseguiu conquistar o título estadual e a classificação para as oitavas de final da Copa. A qualidade do futebol apresentado, porém, não agradava, tampouco inspirava confiança, em parte da torcida e direção.

O retrospecto de 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 51 partidas evidenciam que a chegada do treinador melhorou os resultados. Em campo, foram várias as demonstrações de qualidade do time comandado pelo Mister, o que também é comprovado pela empolgação da Nação a respeito deste time.

TÍTULOS EM SEQUÊNCIA

Com as vitórias e atuações convincentes vieram os títulos. Brasileirão, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa-Sul-Americana, Taça Guanabara... São cinco os títulos de Jorge Jesus no Flamengo em um ano. Tais marcas já colocam o português entre os técnicos mais vitoriosos da história do Flamengo.ESTILO DE JOGO

"Tenho um conceito, mas, antes de qualquer coisa, a evolução do futebol não é ter uma maneira de jogo, mas ter muitas ideias. Essa é a evolução do mundo do futebol. Me arrisco a dizer que não fugirei muito do que o Flamengo tem feito. Claro que com variantes, vou jogar com um primeiro e segundo atacante. Isso que apresentarei. Mas tem muitas variantes defensivas e ofensivas."

Talvez com a exceção única de seu antecessor imediato, Jorge Jesus tem maior apreço pela posse de bola, assim como os técnicos que estiveram no comando do Fla antes de Abel Braga, como Zé Ricardo, Dorival Júnior e Maurício Barbieri.

É claro que ,diante das particularidades de cada treinador, odesejo pelo controle do jogo foi de maior ou menor intensidade nas respectivas passagens.

As alternâncias no meio de campo e ataque, especialmente entre Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, as mudanças na altura da linha de defesa e também na saída de bola - seja com os laterais, Willian Arão ou Diego -, e a utilização de um "9 móvel" foram algumas das variantes táticas prometidas e colocadas em prática (com sucesso) por Jorge Jesus neste ano.TEMPO DE CONTRATO

"Normalmente faço isso. A partir do momento que saio do meu país, e é minha segunda experiência fora de Portugal. Na Arábia, foi a mesma coisa. A direção queria fazer quatro anos e eu disse que não. Depois, se eu me adaptar e estiverem satisfeitos renovamos. Ninguém fica dependente de ninguém."

A resposta acima do Mister, dada em 10 de junho de 2019, era sobre o tempo de seu primeiro contrato com o Flamengo, o qual tinha a duração de um ano, se encerrando em meados de junhos de 2020, no meio da temporada do Brasil, caso não tivesse ocorrido a pausa do futebol devido à pandemia do Covid-19.