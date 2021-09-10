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Há um ano, Hugo Souza estreava pelo Flamengo contra o Palmeiras; goleiro passou de titular a terceiro reserva

Visto como joia do Ninho e com passagens pelas seleções de base e principal, o goleiro Hugo Souza perde espaço na disputa pela titularidade no Flamengo, e hoje é terceira opção...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O 27 de setembro de 2020 é inesquecível para Hugo Souza. Diante do surto de Covid-19 no elenco do Flamengo, o garoto formado no Ninho do Urubu fez sua estreia no time principal diante do Palmeiras e, em atuação segura, ajudou o time formado por outros tantos jovens a segurar o 1 a 1. Aquele foi o primeiro passo de uma trajetória que levou Hugo a ser o goleiro mais jovem a ser campeão brasileiro pelo clube. Contudo, as coisas mudaram de lá para cá.De titular de Rogério Ceni e principal nome para ser o sucessor de Diego Alves, na meta do Flamengo, Hugo Souza hoje é a terceira opção no elenco. É a posição que ocupa hoje, atrás de Gabriel Batista - também formado no Ninho.Assim como Vitinho e Michael, Hugo Souza antecipou o fim das férias e voltou antes da data estipulada pela diretoria para a reapresentação do grupo para a temporada de 2021. Contudo, o goleiro vive, desde então, momento oposto ao dos atacantes. O camisa 45 disputou apenas cinco jogos, quatro pelo Estadual.
Envolvido em notícias "extra-campo", Hugo Souza perdeu espaço no Flamengo. A dificuldade para sair com a bola com os pés também foi um fator para isso.
Tanto que Hugo Souza deve ser relacionado para a viagem deste final de semana para São Paulo, mas tende a ficar fora do banco de reservas contra o Palmeiras. A bola rola no Allianz Parque - palco da estreia do goleiro rubro-negro há quase um ano -, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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