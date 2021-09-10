Há um ano, Hugo Souza estreava pelo Flamengo contra o Palmeiras; goleiro passou de titular a terceiro reserva

O 27 de setembro de 2020 é inesquecível para Hugo Souza. Diante do surto de Covid-19 no elenco do Flamengo, o garoto formado no Ninho do Urubu fez sua estreia no time principal diante do Palmeiras e, em atuação segura, ajudou o time formado por outros tantos jovens a segurar o 1 a 1. Aquele foi o primeiro passo de uma trajetória que levou Hugo a ser o goleiro mais jovem a ser campeão brasileiro pelo clube. Contudo, as coisas mudaram de lá para cá.De titular de Rogério Ceni e principal nome para ser o sucessor de Diego Alves, na meta do Flamengo, Hugo Souza hoje é a terceira opção no elenco. É a posição que ocupa hoje, atrás de Gabriel Batista - também formado no Ninho.Assim como Vitinho e Michael, Hugo Souza antecipou o fim das férias e voltou antes da data estipulada pela diretoria para a reapresentação do grupo para a temporada de 2021. Contudo, o goleiro vive, desde então, momento oposto ao dos atacantes. O camisa 45 disputou apenas cinco jogos, quatro pelo Estadual.