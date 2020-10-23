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futebol

Há um ano, Flamengo vencia o Grêmio por 5 a 0 e partia rumo ao Bi da América

No dia 23 de outubro de 2019, mais de 69 mil torcedores acompanharam a histórica goleada no Maracanã, que garantiu o Rubro-Negro na decisão da Libertadores após 38 anos...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 00:05

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 00:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Um, dois, três, quatro, cinco! A histórica apresentação do Flamengo diante do Grêmio, na goleada por 5 a 0 que carimbou o passaporte rubro-negro para a final da Libertadores após 38 anos, completa um ano nesta sexta-feira, dia 23 de outubro. O passeio diante de um rival forte e tradicional como o Tricolor foi uma das mostras que o time de Jorge Jesus entraria para a história do clube.
Na defesa do título, o Flamengo, agora comandado por Domènec Torrent, venceu o Junior Barranquilla na quarta, por 3 a 1 no Maracanã, e classificou-se em primeiro lugar do Grupo A. O adversário nas oitavas de final da Copa será conhecido nesta sexta-feira, em sorteio realizado pela Conmebol a partir das Os 69.981 torcedores presentes no Maracanã naquela noite viram uma apresentação impecável da equipe do Mister Jorge Jesus: intensidade, busca incessante pelo gol e muita qualidade. Bruno Henrique (42'/1ºT), Gabriel Barbosa (1' e 11'/2ºT), Pablo Marí (22'/2ºT) e Rodrigo Caio (31'/2ºT) foram os autores dos gols de uma vitória construída pela coletividade rubro-negra.
O jogo de volta da semifinal da Libertadores foi um dos oito que o Flamengo atuou com a escalação que será para sempre lembrada como a titular nas campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Copa: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Durante a partida, entraram Piris, Vitinho e Diego.
Com o triunfo no Monumental de Lima, no Peru, na virada por 2 a 1 sobre o River Plate (ARG), o time de Jorge Jesus sagrou-se campeão da América. O sonho do bicampeonato da Libertadores já durava 38 anos para a Nação, que assistiu uma campanha histórica: sete vitórias, três empates e três derrotas - sendo apenas uma na fase mata-mata -, com 24 gols marcados e 10 sofridos.

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