Há quatro jogos sem ser relacionado, Matheus Davó completa um ano de sua estreia pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No dia 15 de janeiro de 2020, há exatamente um ano, Matheus Davó fez sua estreia com a camisa do Corinthians na vitória sobre o New York City, pela Florida Cup. De lá para cá, o jovem atacante viveu uma série de altos e baixos no clube e hoje não aparece na lista de relacionados há quatro jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Muito feliz em comemorar essa marca. Para mim é um sonho realizado vestir essa camisa maravilhosa. Eu nem imaginava com essa idade estar aqui. Tenho que agradecer muito a Deus, minha família, comissão técnica e a todos que acreditaram no meu futebol – comemorou.

Contratado como opção de velocidade pelas pontas junto ao Guarani, Davó demorou a ganhar espaço no Timão, tanto com Tiago Nunes quanto com Dyego Coelho. Com esses dois treinadores ele fez apenas dois jogos oficiais e foi relacionado para 12 partidas. Tudo isso em 2020, antes e depois da pausa.No entanto, com a chegada de Vagner Mancini, ele ganhou chances. E, de forma surpreendente, pois não estava sendo convocado nem para o banco de reservas, foi escalado como centroavante titular para enfrentar o Internacional, na Neo Química Arena. Resultado: vitória corintiana por 1 a 0, com gol de Davó.

Dali em diante ele ganhou a posição no comando do ataque e fez mais quatro jogos consecutivos, até ser substituído no empate em 0 a 0 com o Grêmio, quando Mancini precisou sacar uma atacante pra colocar Bruno Méndez, já que Marllon havia sido expulso e havia deixado a equipe com um homem a menos.

Nos dois duelos seguintes, Davó não foi mais escalado no time titular e ficou no banco de reservas, mas não foi colocado em campo durante o jogo. A última vez que ele foi relacionado para uma partida foi contra o Fortaleza, no dia 2 de dezembro. De lá para cá já são quatro jogos sem ser incluso na convocação: São Paulo, Goiás, Botafogo e Fluminense, na última quarta-feira.

- Estou em um grupo maravilhoso para se trabalhar, todos respeitando um ao outro. Sou novo, tenho que provar muita coisa ainda na minha carreira. O torcedor pode continuar esperando muita raça e determinação de minha parte. Espero poder dar muitas alegrias para nossa torcida e completar muitos mais jogos - afirmou o atacante via assessoria.

Davó tem treinado sem restrições com o grupo e não apresenta problemas físicos. A opção por deixá-lo fora da lista de relacionados é de Vagner Mancini, que tem optado por outros atletas para montar seu banco de reservas.