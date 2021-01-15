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Há quatro jogos sem ser relacionado, Matheus Davó completa um ano de sua estreia pelo Corinthians

Atacante foi contratado no início do ano passado junto ao Guarani. Após se destacar com Vagner Mancini em novembro, acabou perdendo espaço até no banco de reservas...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 09:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
No dia 15 de janeiro de 2020, há exatamente um ano, Matheus Davó fez sua estreia com a camisa do Corinthians na vitória sobre o New York City, pela Florida Cup. De lá para cá, o jovem atacante viveu uma série de altos e baixos no clube e hoje não aparece na lista de relacionados há quatro jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Corinthians transforma o elenco em cartoons; veja o resultado final!
- Muito feliz em comemorar essa marca. Para mim é um sonho realizado vestir essa camisa maravilhosa. Eu nem imaginava com essa idade estar aqui. Tenho que agradecer muito a Deus, minha família, comissão técnica e a todos que acreditaram no meu futebol – comemorou.
Contratado como opção de velocidade pelas pontas junto ao Guarani, Davó demorou a ganhar espaço no Timão, tanto com Tiago Nunes quanto com Dyego Coelho. Com esses dois treinadores ele fez apenas dois jogos oficiais e foi relacionado para 12 partidas. Tudo isso em 2020, antes e depois da pausa.No entanto, com a chegada de Vagner Mancini, ele ganhou chances. E, de forma surpreendente, pois não estava sendo convocado nem para o banco de reservas, foi escalado como centroavante titular para enfrentar o Internacional, na Neo Química Arena. Resultado: vitória corintiana por 1 a 0, com gol de Davó.
Dali em diante ele ganhou a posição no comando do ataque e fez mais quatro jogos consecutivos, até ser substituído no empate em 0 a 0 com o Grêmio, quando Mancini precisou sacar uma atacante pra colocar Bruno Méndez, já que Marllon havia sido expulso e havia deixado a equipe com um homem a menos.
Nos dois duelos seguintes, Davó não foi mais escalado no time titular e ficou no banco de reservas, mas não foi colocado em campo durante o jogo. A última vez que ele foi relacionado para uma partida foi contra o Fortaleza, no dia 2 de dezembro. De lá para cá já são quatro jogos sem ser incluso na convocação: São Paulo, Goiás, Botafogo e Fluminense, na última quarta-feira.
- Estou em um grupo maravilhoso para se trabalhar, todos respeitando um ao outro. Sou novo, tenho que provar muita coisa ainda na minha carreira. O torcedor pode continuar esperando muita raça e determinação de minha parte. Espero poder dar muitas alegrias para nossa torcida e completar muitos mais jogos - afirmou o atacante via assessoria.
Davó tem treinado sem restrições com o grupo e não apresenta problemas físicos. A opção por deixá-lo fora da lista de relacionados é de Vagner Mancini, que tem optado por outros atletas para montar seu banco de reservas.
Ao todo, com a camisa do Corinthians, Matheus Davó atuou em oito jogos e marcou dois gols. Pelo Guarani, seu antigo clube, o jogador entrou em campo 30 vezes e balançou a rede por três vezes. Com contrato até o fim de 2023, o atacante tem 80% de seus direitos econômicos pertencentes ao Timão.

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