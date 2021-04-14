Há mais de dois anos sem jogar, Léo Santos volta ao banco do Corinthians e Mancini garante: 'Vai ter chances'

Apesar da derrota por 2 a 1 para a Ferroviária, na última terça-feira, o Corinthians teve uma boa notícia no banco de reservas: Léo Santos, que não joga há mais de dois anos, ficou entre os relacionados em Araraquara e pode voltar a ter chances no time. Quem garante é o técnico Vagner Mancini, que celebrou o retorno do zagueira e o vê como uma das peças para a posição.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Sofrendo com graves lesões no joelho e longas recuperações, Léo Santos tem sido tratado com cautela no Timão, que em momento algum acelerou a volta do atleta de 22 anos. Totalmente recuperado clínica e fisicamente, o defensor foi relacionado para viajar para Araraquara e quase acabou tendo que entrar no segundo tempo. Seu retorno foi motivo de celebração no vestiário.

- O Léo voltou hoje (terça-feira) após dois anos, era o motivo de muita alegria de todos nós aqui dentro do vestiário. Infelizmente não conseguimos contribuir para que fosse um dia feliz também no final da partida, mas é um atleta que aso poucos está voltando, vai começar a ter oportunidades. Hoje, felizmente, ele já fez parte do banco de reservas e quase precisou entrar, em um lance do Piton, onde se havia uma certa indefinição se ele continuaria na partida ou não. O Léo teria que entrar no jogo e eu teria que deslocar o Raul para a lateral-esquerda, mas acabou não acontecendo - declarou Vagner Mancini.O treinador corintiano, ainda que veja Léo como um das última opções para a posição de zagueiro, garantiu que ele terá oportunidades da mesma forma que os outros, ganhando espaço gradativamente à medida em que readquirir sua forma e seu ritmo. E as chances podem aparecer pela maratona de jogos.