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Há mais de dois anos sem jogar, Léo Santos volta ao banco do Corinthians e Mancini garante: 'Vai ter chances'

Zagueiro fez seu último jogo em março de 2019 e de lá para cá sofreu com graves lesões. Contra a Ferroviária esteve no banco e deve ganhar oportunidades aos poucos no time...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 17:47
Apesar da derrota por 2 a 1 para a Ferroviária, na última terça-feira, o Corinthians teve uma boa notícia no banco de reservas: Léo Santos, que não joga há mais de dois anos, ficou entre os relacionados em Araraquara e pode voltar a ter chances no time. Quem garante é o técnico Vagner Mancini, que celebrou o retorno do zagueira e o vê como uma das peças para a posição.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra
Sofrendo com graves lesões no joelho e longas recuperações, Léo Santos tem sido tratado com cautela no Timão, que em momento algum acelerou a volta do atleta de 22 anos. Totalmente recuperado clínica e fisicamente, o defensor foi relacionado para viajar para Araraquara e quase acabou tendo que entrar no segundo tempo. Seu retorno foi motivo de celebração no vestiário.
- O Léo voltou hoje (terça-feira) após dois anos, era o motivo de muita alegria de todos nós aqui dentro do vestiário. Infelizmente não conseguimos contribuir para que fosse um dia feliz também no final da partida, mas é um atleta que aso poucos está voltando, vai começar a ter oportunidades. Hoje, felizmente, ele já fez parte do banco de reservas e quase precisou entrar, em um lance do Piton, onde se havia uma certa indefinição se ele continuaria na partida ou não. O Léo teria que entrar no jogo e eu teria que deslocar o Raul para a lateral-esquerda, mas acabou não acontecendo - declarou Vagner Mancini.O treinador corintiano, ainda que veja Léo como um das última opções para a posição de zagueiro, garantiu que ele terá oportunidades da mesma forma que os outros, ganhando espaço gradativamente à medida em que readquirir sua forma e seu ritmo. E as chances podem aparecer pela maratona de jogos.
- É um atleta que está inserido, vai ganhando paulatinamente a sua forma de jogar, a sua condição física, a sua condição técnica, e, com certeza, vai nos ajudar. Hoje, temos seis zagueiros, o Léo um pouquinho atrás de todos os outros, mas é um atleta que a qualquer momento pode ganhar sequência nesse calendário maluco que nos coloca a jogar de dois em dois dias.

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