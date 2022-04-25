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Há dois meses sem ir às redes, Pedro tem conversas para se encaixar no Flamengo de Paulo Sousa

Atacante do Fla, titular no último jogo, não marca um gol há 12 partidas...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 11:52
Os dias para Pedro no Flamengo já foram de holofotes positivos, mas a sua pior fase pelo clube, vivendo o maior jejum de gols, inclusive, está em pauta e passa pela não adaptação ao estilo de jogo de Paulo Sousa, que tem conversado com uma certa frequência com o camisa 21 para que o potencial goleador do centroavante volte a ser otimizado nas partidas. Na derrota diante do Athletico-PR, no último sábado e pela terceira rodada do Brasileiro, Pedro foi titular, além de voltar a atuar por 90 minutos depois de 34 dias - a última vez havia sido contra o Vasco, pelo duelo de volta das semifinais do Carioca. Ele passou em branco. Aliás, não marca há 12 jogos (ou 450 minutos, somando todas as participações desde então).
O último gol foi contra o Botafogo, há pouco mais de dois meses, mais precisamente no dia 23 de fevereiro, pela Taça Guanabara, em vitória no Nilton Santos por 3 a 1. Paulo Sousa já havia dito que Pedro está em evolução e quer tirá-lo da zona de conforto pois o vê como "muito estático" para o seu modelo de jogo ofensivo.
Dificilmente Paulo Sousa opta por apenas Pedro no comando de ataque; o Mister prefere posicionar um segundo atacante para dar suporte e melhor municiar o principal pivô do Fla, que tem números ruins em 2022 e ainda tenta, à base de orientações específicas no dia a dia, de acordo com informações iniciais do site "ge", se adequar ao sistema do treinador.
No último jogo, Lázaro e Gabi, posteriormente, no segundo tempo, foram instruídos a se movimentar por trás de Pedro, que sofreu com a atuação inoperante dos jogadores de meio e se viu isolado. Finalizou apenas três vezes, sendo apenas uma no alvo e sem levar muito perigo à meta athleticana.
Três também é o número de gols de Pedro na temporada, aliás. Em 17 jogos (sete como titular), tem percentual de 17% das chances convertidas e 32 chutes (16 no alvo, ao todo). Tem necessitado de 241 minutos para marcar um gol, segundo levantamento do site "Sofascore".
> Veja a tabela da Libertadores
A negativa da diretoria após ofertas do Palmeiras ilustrou a confiança interna em Pedro, que viu Paulo Sousa prometer mais minutos ao camisa 21 quando ainda estava para iniciar os trabalhos no Flamengo, em janeiro. A expectativa é que, com cada vez mais jogos apertados no calendário, Pedro ganhe novas chances, enquanto busca aprimorar o seu estilo de jogo, para enfim deixar de lado o incômodo jejum de gols. Vai ser fundamental para o Rubro-Negro.
Crédito: Pedrojogou90minutoscontraoAthletico(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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