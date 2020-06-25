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Há dois anos, Vinícius Júnior se despedia do Flamengo e avisava: 'Vou ser um dos melhores do mundo'

Joia revelada no Ninho do Urubu completa dois anos fora do Rubro-Negro, onde atuou por 69 partidas, neste dia 25 de junho. Atualmente vive ótima fase pelo Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 11:05

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 11:05

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
Há exatamente dois anos, Vinícius Júnior se apresentava à antiga sala de imprensa do Ninho do Urubu e, emocionado, se despedia oficialmente do Flamengo rumo ao Real Madrid. A joia estava em casa e sabia do peso de suas novas responsabilidades. Com arrojo, projetou:
- Vou levar essa experiência e estar sempre focado no futebol porque vou ser um dos melhores jogadores do mundo. Só tenho agradecer ao clube por fazer tudo de melhor para mim.
> Relembre de todas as falas de Vinícius Júnior na despedidaCuriosamente, Vinícius Júnior vem de uma semana de brilho pelo Real. Na última quarta-feira, abriu o caminho para a vitória da equipe de Zinedine Zidane, sobre o Mallorca, com um belo gol. Quatro dias, também entre os titulares, contra a Real Sociedad, sofreu um pênalti - convertido por Sergio Ramos - e foi fundamental em mais um triunfo do líder do Campeonato Espanhol. A imprensa local o chamou de "imparável", por exemplo. Ver essa foto no Instagram ✊? ¡HALAMADRID! Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️?? (@viniciusjunior) em 24 de Jun, 2020 às 4:18 PDT Vini Jr. chegou, a princípio, para a equipe B do Real Madrid, onde se destacou e foi catapultado para o time principal poucos meses depois. Desde a temporada passada, já são 63 jogos, nove gols e 16 assistências (sem contar os números pelo Castilla).
- Sem dúvida nenhuma, é o maior sonho da minha vida. Estou ansioso para conhecer os novos jogadores. Vou jogar no Real Madrid. Eu estou preparado para o que vou encontrar lá para mim. Não sei se vou chegar e jogar, vai ser difícil a adaptação, e vou fazer o possível para ser o mais rápido possível - projetara o jovem, no dia 25 de junho de 2018.
Hoje aos 19 anos, Vinícius Júnior vai, gradualmente, pavimentando o seu protagonismo no Real Madrid e aproximando-se de sua previsão - a de ser um dos principais jogadores do mundo - há dois anos. Zidane tem demonstrado que aposta nisso.
Cabe lembrar que a joia deixou o Flamengo com apenas um ano, aproximadamente, de equipe principal. Foram 69 jogos e 14 bolas na rede.
A COLETIVA DE DESPEDIDA VIA FLA TVE MAIS:Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato EspanholReal Madrid vence Real Sociedad e assume liderança da La Liga E MAIS:

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