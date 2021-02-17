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Há dois anos, Nonato estreava com a camisa do Internacional

Jogador publicou um texto em sua rede social relembrando o fato que aconteceu diante do Caxias no Gauchão...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 18:05

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:05

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
No dia 17 de fevereiro de 2019, a trajetória profissional do meio-campista Nonato se iniciava com a camisa do Internacional ao ser titular diante do Caxias, no Beira-Rio, pelo Gauchão daquele ano. E o primeiro passo foi com vitória de 2 a 1, gols de Willian Pottker e Patrick, com Rafael Gava descontando para o time do interior. >Os desafios finais do Internacional pelo Brasileirão!De lá para cá, Nonato variou entre a titularidade e o banco de reservas sendo que, com Odair Hellmann no comando, recebeu a maioria de suas oportunidades. Até aqui, ele acumulou 72 partidas no Inter com seis gols marcados sendo o último deles em novembro do ano passado no empate em 2 a 2 contra o Coritiba no Beira-Rio.
Através das redes sociais, o jogador revelado nas categorias de base do São Caetano comemorou a data e almeja construir uma história ainda maior no clube de Porto Alegre:
- Dois anos de um momento único, minha estreia pelo Internacional. Sempre me recordo com muito carinho deste dia. Aqui comecei a trilhar meu caminho no Inter em busca de sonhos e objetivos. Agradeço à comissão técnica, grupo de jogadores e torcedores que me apoiam diariamente. Que os próximos anos sejam repletos de coisas boas!

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