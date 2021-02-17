Há dois anos, Nonato estreava com a camisa do Internacional

No dia 17 de fevereiro de 2019, a trajetória profissional do meio-campista Nonato se iniciava com a camisa do Internacional ao ser titular diante do Caxias, no Beira-Rio, pelo Gauchão daquele ano. E o primeiro passo foi com vitória de 2 a 1, gols de Willian Pottker e Patrick, com Rafael Gava descontando para o time do interior. >Os desafios finais do Internacional pelo Brasileirão!De lá para cá, Nonato variou entre a titularidade e o banco de reservas sendo que, com Odair Hellmann no comando, recebeu a maioria de suas oportunidades. Até aqui, ele acumulou 72 partidas no Inter com seis gols marcados sendo o último deles em novembro do ano passado no empate em 2 a 2 contra o Coritiba no Beira-Rio.