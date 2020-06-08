Há 53 anos, Palmeiras comemorava primeiro de dois títulos brasileiros conquistados em 1967

O Robertão começou a existir em 67. Era organizado pelas federações paulista e carioca, como uma ampliação do Torneio Rio-São Paulo, e com a inserção de clubes de outros estados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná). No total, foram 15 equipes participantes divididas em dois grupos, de oito e sete, nos quais todos se enfrentavam em turno único. No quadrangular final, Palmeiras, Grêmio, Corinthians e Internacional estavam classificados e jogaram turno e returno para definir o campeão, que acabou sendo o Palmeiras.E MAIS:Em live, Alex e Cesar Sampaio se surpreendem com 'Novo Luxa'Site lança especial de 20 anos de Dérbi histórico na LibertadoresRelembre capa e matérias do L! após vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na Libertadores-2000Já no segundo semestre de 67, o Palmeiras disputou a Taça Brasil, que era realizada em sistema eliminatório e indicava os representantes brasileiros à disputa da Libertadores do ano seguinte. Somente participavam o atual campeão e os vencedores dos estaduais anteriores (de 1966). Como o Alviverde foi campeão paulista na ocasião, entrou diretamente nas semifinais, eliminou o Grêmio e, na final, conquistou o título em cima do Náutico. É por isso, então, que são considerados dois ‘Brasileiros’ no mesmo ano, porque, afinal, foi somente a partir de 1971 que as competições foram unificadas e se transformaram em Campeonato Brasileiro.César Maluco fez os dois gols do título (Foto: Reprodução de internet)Depois de tudo explicado, há 53 anos, no dia 8 de junho de 1967, o Palmeiras conquistava seu segundo Campeonato Brasileiro, em uma campanha com dez vitórias, oito empates e apenas duas derrotas sob comando do técnico Aymoré Moreira. Na última rodada, os palmeirenses precisavam apenas de um empate diante do Grêmio, no Pacaembu, mas acabaram vencendo com dois gols de César Maluco, que acabou sendo o artilheiro da competição, com 15 tentos marcados.