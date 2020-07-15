futebol

Há 5 anos: Palmeiras lembra primeiro gol de Gabriel Jesus; veja vídeo

Em 15 de julho de 2015, o hoje atacante da Seleção Brasileira e do Manchester City desencantou fazendo o gol que classificou o time naquela Copa do Brasil, contra o ASA...
Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:21

Crédito: Gabriel Jesus marcou seu primeiro gol na carreira há exatamente cinco anos (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Há exatamente cinco anos, Gabriel Jesus fazia o primeiro gol de sua carreira. O hoje atacante do Manchester City, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira tinha 18 anos de idade quando saiu do banco para fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o ASA, em Londrina, que classificou o Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil, que acabou sendo conquistada pelo próprio Verdão.
O clube lembrou o feito em suas redes sociais, publicando vídeo com o gol (veja abaixo). Gabriel Jesus estava em sua primeira temporada como profissional e, apesar de a ida ter ficado 0 a 0 no Allianz Parque, o técnico Marcelo Oliveira poupou alguns de seus principais jogadores. O time alagoano vendeu seu mando de campo para atuar em Londrina e viu a então promessa palmeirense entrar no intervalo e balançar as redes aos 24 minutos do segundo tempo.Veja o vídeo publicado pelo Palmeiras com o primeiro gol de Gabriel Jesus: Confira a ficha técnica da partida disputada em 15 de julho de 2015:
FICHA TÉCNICAASA 0 x 1 PALMEIRAS
Local: Estádio do Café, Londrina (PR)Data: 15/7/2015Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Público/Renda: 17.488 pagantes/R$ 885.125,00Cartões amarelos: Fábio Alves, Jorginho e Max Carrasco (ASA)Cartão vermelho: -Gol: Gabriel Jesus (24'/2ºT) (0-1)
ASA: Pedro Henrique; Gabriel, André Nunes, Lucas Bahia e Fábio Alves (Rayro, 34'/2°T); Jorginho, Max Carrasco, Marcos Antônio e Didira (Uéderson, 16'/2°T); Marlon (Éverton, 27'/2°T) e Alex Henrique. Técnico: Vica
PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Victor Ramos, Jackson e João Paulo; Amaral, Andrei Girotto (Dudu, 15'/2°T) e Cleiton Xavier; Leandro (Gabriel Jesus, intervalo); Kelvin (Gabriel, 36'/2°T) e Cristaldo. Técnico: Marcelo Oliveira

