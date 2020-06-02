Há 4 anos no 'Porcoembu': reveja gols de histórico Palmeiras 4 x 3 Grêmio

O Palmeiras usou suas redes sociais para lembrar de um grande jogo vencido pelo clube há exatamente quatro anos. Em 2 de junho de 2016, no Pacaembu, já que o Allianz Parque estava indisponível, o Verdão manteve início positivo na campanha do título brasileiro de 2016 ao vencer o Grêmio por 4 a 3, em partida na qual o time saiu na frente, levou a virada e retomou à frente depois.
Naquele duelo, o Palmeiras saiu na frente com Gabriel Jesus, logo no primeiro minuto (veja vídeo abaixo). Giuliano empatou nos acréscimos do tempo inicial e virou aos 9 do segundo tempo. Róger Guedes igualou com um golaço, dois minutos depois, Vitor Hugo recolocou o time na frente do placar, Thiago Santos ampliou e Edilson descontou aos 45, dando mais emoção no fim da partida.Confira o vídeo publicado pelo Palmeiras relembrando os gols daquela vitória:Um Porcoembu chuvoso, uma virada emocionante e 3 pontos importantes para o enea. Quatro anos atrás… ?
? Palmeiras 4x3 Grêmio? @Brasileirao⚽️ Gabriel Jesus, Roger Guedes, Vitor Hugo e Thiago Santos#AvantiPalestra pic.twitter.com/Q056hwkN6H— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 2, 2020 Confira a ficha técnica da partida realizada em 2 de junho de 2016:
FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 4 x 3 GRÊMIO
Local: Pacaembu, São Paulo (SP)Data: 2/6/2016Renda/Público: R$ 525.845,00/18.271 pagantesÁrbitro: Mariélson Alves Silva (BA)Cartões amarelos: Matheus Sales, Dudu, Vítor Hugo, Fernando Prass e Fabrício (PAL); Marcelo Hermes, Bruno Grassi, Pedro Geromel e Lincoln (GRE)Cartão vermelho: -Gols: Gabriel Jesus (1'/1ºT) (1-0) e Giuliano (49'/1ºT) (1-1); Giuliano (9'/2ºT) (1-2), Róger Guedes (11/2ºT) (2-2), Vitor Hugo (28/2ºT) (3-2), Thiago Santos (38/2ºT) (4-2) e Edilson (45/2ºT) (4-3)
PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Thiago Santos, Vítor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Tchê Tchê (Fabrício, 36'/2°T), Moisés (Thiago Martins, 31'/2°T), Dudu e Gabriel Jesus; Alecsandro (Róger Guedes, intervalo). Técnico: Cuca
GRÊMIO: Bruno Grassi; Edíison, Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano (Bobô, 35'/2°T), Douglas (Lincoln, 25'/2°T) e Everton; Luan. Técnico: Roger Machado.