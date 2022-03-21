Guto Ferreira vê Bahia em 'evolução' na temporada 2022

Após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Bahia parece encontrar dificuldades para entrar no eixo novamente e acumula decepções.
A última ocorreu no fim de semana, quando o Tricolor caiu na Copa do Nordeste na fase de grupos.
Apesar das eliminações de início de ano, o técnico Guto Ferreira acredita que o time demonstra evolução.
‘Acho que, quando você não ganha, parece que tudo está errado. Mas a equipe vem mostrando evolução’, declarou Guto Ferreira.
Sem o estadual e Copa do Nordeste, o Bahia terá no restante do ano a Copa do Brasil e a Série B no calendário.