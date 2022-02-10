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futebol

Guto Ferreira lamenta nova derrota do Bahia

Tricolor recebeu o Barcelona de Ilhéus e acabou superado dentro da Fonte Nova...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:59
A crise que ronda o Bahia ganhou mais força na noite da última quarta-feira, quando os comandados de Guto Ferreira foram superados dentro da Fonte Nova pelo Barcelona de Ilhéus.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O Tricolor criou pouco ao longo dos 90 minutos e irritou torcedor e o próprio comandante, que não está feliz com o momento do time.
‘Nós tivemos “N” passes na entrada da área em condições de giro, e nós fizemos giro e pecamos na finalização. Nós tivemos troca de passes dentro da área. Entramos pelos lados, entramos por dentro. Eu acho que o que faltou foram essas oito chances criadas; se pelo menos duas entrassem, teríamos ganhado o jogo. Então, volto a falar: nós não estamos felizes com o resultado. Não estamos felizes com o desempenho, se tratando de Bahia nós temos que ter um desempenho melhor, mas a análise do jogo acho que não é tão oito ou oitenta assim. Eu acho que ela fica um pouquinho acima do oito’, declarou.
Vale citar, que no fim de semana, o Bahia havia sido derrotado pelo Atlético de Alagoinhas. No total são três jogos sem vencer.
Crédito: BahiafoiderrotadoemcasapeloBarcelonadeIlhéus(FelipeOliveira/Bahia

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