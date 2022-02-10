Guto Ferreira lamenta nova derrota do Bahia

‘Nós tivemos “N” passes na entrada da área em condições de giro, e nós fizemos giro e pecamos na finalização. Nós tivemos troca de passes dentro da área. Entramos pelos lados, entramos por dentro. Eu acho que o que faltou foram essas oito chances criadas; se pelo menos duas entrassem, teríamos ganhado o jogo. Então, volto a falar: nós não estamos felizes com o resultado. Não estamos felizes com o desempenho, se tratando de Bahia nós temos que ter um desempenho melhor, mas a análise do jogo acho que não é tão oito ou oitenta assim. Eu acho que ela fica um pouquinho acima do oito’, declarou.