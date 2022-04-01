Guto Ferreira faz avaliação bastante crítica de ex-jogador do Bahia

Em entrevista dada para o programa 'Globo Esporte', o técnico Guto Ferreira fez uma análise das movimentações que vem ocorrendo no elenco do Bahia como maneira de reformular o plantel visando a sequência da Copa do Brasil e, principalmente, a disputa da Série B. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, dentro da sua análise, o técnico do Esquadrão não hesitou em mencionar não apenas atletas que demonstraram, através de suas atitudes, que estavam efetivamente interessados na permanência, mas também a situação contrária.

Não à toa, Guto mencionou o caso envolvendo o meio-campista Willian Maranhão, atleta contratado no início da temporada e que, recentemente, rescindiu seu acordo para rumar ao Santos.

- Se o jogador não quer estar aqui, não adianta. Nós precisamos aqui de quem está comprometido com o projeto do Bahia. E quem se doe a esse projeto do Bahia. Exemplo: Rodallega, Luiz Otávio, Daniel, Danilo, e todos que estão presentes aqui. E outros que estão optando por vir para o Bahia. Isso é muito importante neste momento. Valorizar a grandeza do Bahia e trabalhar firme e forte para que a gente consiga recolocar o Bahia no lugar que ele merece -afirmou, completando:

- E posso dizer que, do Willian Maranhão que nós conhecemos, ele esteve alguns dias aqui nesse tempo que ficou aqui, que não foi muito, não chegou a 50 dias, ele não esteve presente aqui.

O próximo jogo do Bahia em 2022 será pela primeira rodada da Série B onde, no dia 8 de abril, a equipe receberá o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.