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futebol

Guto Ferreira faz avaliação bastante crítica de ex-jogador do Bahia

Treinador apontou que Willian Maranhão, agora no Santos, o atleta "não esteve presente"...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 17:36

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:36

Em entrevista dada para o programa 'Globo Esporte', o técnico Guto Ferreira fez uma análise das movimentações que vem ocorrendo no elenco do Bahia como maneira de reformular o plantel visando a sequência da Copa do Brasil e, principalmente, a disputa da Série B. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, dentro da sua análise, o técnico do Esquadrão não hesitou em mencionar não apenas atletas que demonstraram, através de suas atitudes, que estavam efetivamente interessados na permanência, mas também a situação contrária.
Não à toa, Guto mencionou o caso envolvendo o meio-campista Willian Maranhão, atleta contratado no início da temporada e que, recentemente, rescindiu seu acordo para rumar ao Santos.
- Se o jogador não quer estar aqui, não adianta. Nós precisamos aqui de quem está comprometido com o projeto do Bahia. E quem se doe a esse projeto do Bahia. Exemplo: Rodallega, Luiz Otávio, Daniel, Danilo, e todos que estão presentes aqui. E outros que estão optando por vir para o Bahia. Isso é muito importante neste momento. Valorizar a grandeza do Bahia e trabalhar firme e forte para que a gente consiga recolocar o Bahia no lugar que ele merece -afirmou, completando:
- E posso dizer que, do Willian Maranhão que nós conhecemos, ele esteve alguns dias aqui nesse tempo que ficou aqui, que não foi muito, não chegou a 50 dias, ele não esteve presente aqui.
O próximo jogo do Bahia em 2022 será pela primeira rodada da Série B onde, no dia 8 de abril, a equipe receberá o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
Crédito:  (FelipeOliveira/ECBahia

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