Guto Ferreira é o novo técnico do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação

Após demitir o técnico Diego Dabove, o Bahia não perdeu tempo e acertou o retorno de Guto Ferreira, que estava desempregado.

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O último trabalho de ‘Gordiola’ foi o Ceará, onde teve êxito e colocou o time na tão sonhada Copa Sul-Americana.

No Bahia, a sua principal missão será recuperar o ânimo do time, que está na zona de rebaixamento e vê a sombra da Série B crescer a cada rodada.

Velho Conhecido

Esta será a terceira passagem de Guto Ferreira no Bahia. A primeira foi entre 2016/2017 e a última em 2017/2018.

Classificação