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futebol

Guto Ferreira é o novo técnico do Bahia

Treinador foi anunciado pelo Esquadrão de Aço após a saída do argentino Diego Dabove...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 21:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 21:58
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação
Após demitir o técnico Diego Dabove, o Bahia não perdeu tempo e acertou o retorno de Guto Ferreira, que estava desempregado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O último trabalho de ‘Gordiola’ foi o Ceará, onde teve êxito e colocou o time na tão sonhada Copa Sul-Americana.
No Bahia, a sua principal missão será recuperar o ânimo do time, que está na zona de rebaixamento e vê a sombra da Série B crescer a cada rodada.
Velho Conhecido
Esta será a terceira passagem de Guto Ferreira no Bahia. A primeira foi entre 2016/2017 e a última em 2017/2018.
Classificação
O Bahia está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados.

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