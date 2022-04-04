Guto Ferreira é a aposta do Bahia para garantir o acesso na Série B

‘Acho que todas as competições, e eu já participei de muitas, estou indo para a sexta, foram quatro acessos e uma situação. A primeira em que eu estive por dois meses e meio, no Criciúma em 2011, quando eu estava retomando minha carreira. Em todas elas, a Série B tinha uma característica que era extremamente intensa no aspecto físico, jogo de força, jogo onde todos têm condição de tudo, diferente da Série A, onde poucos jogam fechado, todo mundo quer jogar. Na Série B, a estratégia é, muitas vezes, não deixar o adversário jogar. E mais do que nunca, nós precisamos ter um grupo com um plantel. As logísticas decidem a Série B. Bom planejamento de viagem, descanso, treinamento e, a partir da montagem da equipe, de características que a gente está buscando, para a gente poder chegar na competição e falar que nós estamos com a equipe equilibrada. E aí, depois, é a união de torcida e equipe. Que o mental decide muito’, afirmou.