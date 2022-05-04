Guto Ferreira analisa início do Bahia na Série B

Na Arena Fonte Nova, o Bahia cumpriu o seu papel diante do Londrina e, na noite da última terça-feira, derrotou o Londrina por 4 a 0.
O placar elástico colocou o time na liderança isolada da Série B e aumentou a confiança do torcedor na briga pelo acesso.
Apesar da empolgação, o técnico Guto Ferreira fez questão de acalmar os ânimos e falou sobre a atenção que o Tricolor desperta nos rivais.
‘O momento de estar em cima você fica extremamente visado. E para se manter em primeiro até a última rodada não é fácil. Espero que a gente consiga estar entre os quatro para conquistar o acesso e quem sabe coisa maior no final. O mais valoroso é estar entre os quatro. Gostaria de estar todas as rodadas no lugar que estamos hoje, mas o mais importante é manter a média, e na média a gente está entre os quatro ‘, disse o treinador.
Com o triunfo dentro de casa, o Bahia alcançou a marca de 13 pontos conquistados, em seis partidas disputadas.