futebol

Guto Ferreira analisa início do Bahia na Série B

Treinador acredita que o Esquadrão de Aço será visado pelos rivais nos próximos jogos...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:43

Na Arena Fonte Nova, o Bahia cumpriu o seu papel diante do Londrina e, na noite da última terça-feira, derrotou o Londrina por 4 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O placar elástico colocou o time na liderança isolada da Série B e aumentou a confiança do torcedor na briga pelo acesso.
Apesar da empolgação, o técnico Guto Ferreira fez questão de acalmar os ânimos e falou sobre a atenção que o Tricolor desperta nos rivais.
‘O momento de estar em cima você fica extremamente visado. E para se manter em primeiro até a última rodada não é fácil. Espero que a gente consiga estar entre os quatro para conquistar o acesso e quem sabe coisa maior no final. O mais valoroso é estar entre os quatro. Gostaria de estar todas as rodadas no lugar que estamos hoje, mas o mais importante é manter a média, e na média a gente está entre os quatro ‘, disse o treinador.
Com o triunfo dentro de casa, o Bahia alcançou a marca de 13 pontos conquistados, em seis partidas disputadas.
Crédito: (FelipeOliveira/ECBahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

