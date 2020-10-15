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futebol

Gutavo Munúa trata como ‘sonho’ poder dirigir o Palmeiras

Treinador uruguaio está sem clube e diretoria do Palmeiras analisa nome...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 17:53

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:53

Crédito: Divulgação/Nacional-URU
O Palmeiras está atrás de um novo técnico para substituir Vanderlei Luxemburgo e o mercado sul-americano apresenta opções, tanto que Miguel Ángel Ramirez, do Independiente del Valle, é o preferido.
Outro nome que está na lista é o de Gustavo Munúa, que se desligou do Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15). O treinador de 42 anos não foi procurado pelo Verdão até o momento, mas não hesitaria em acertar.
– Dirigir o Palmeiras seria um sonho, um dos maiores clubes do mundo e campeão da Libertadores – afirmou Munúa ao NOSSO PALESTRA/LANCE!. Gustavo foi demitido após perder a final do Apertura por 1 a 0 para o Rentistas, na noite de quarta-feira (14), mesmo dia em que Luxemburgo deixou o comando do Palmeiras.
O treinador tem experiência em usar as categorias de base e o Nacional tem uma das melhores campanhas da fase de grupos da Copa Libertadores. O clube está classificado e disputa com Palmeiras e Santos o posto de melhor a uma rodada do término.

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