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Gustavo Silva relembra estreia com a camisa do Corinthians em uma competição oficial

Atacante, que tem sido titular com Vagner Mancini, estreou pelo clube em jogos oficiais, há exatamente dois anos, diante do São Caetano, no início de 2019, pelo Campeonato Paulista...
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Publicado em 

20 jan 2021 às 16:18

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:18

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Gustavo Silva, que definitivamente conquistou a confiança do técnico Vagner Mancini, fez sua estreia em competição oficial com a camisa do Corinthians há exatamente dois anos, no dia 20 de janeiro de 2019 no empate em 1 a 1 com o São Caetano pelo Campeonato Paulista daquela temporada. O jogador relembrou esse momento importante com muita alegria.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Cristian de volta ao futebol paulista! Veja onde estão outros andarilhos
- Para mim foi um jogo especial, onde joguei pela primeira vez com essa camisa tão maravilhosa, em uma competição importante. Fico muito feliz em trazer à memória esse tipo de marca. Espero poder jogar ainda mais por aqui e trazer alegrias para o nosso torcedor - comemorou Gustavo, antes de completar:
- Ainda quero conquistar muitos títulos por aqui, e dar continuidade no trabalho e agradecer a oportunidade que o professor Mancini está me dando. Quero corresponder dentro de campo jogando bem e ajudar o time a sair com as vitórias que precisamos - concluiu.O camisa 19 foi contratado pelo Timão no fim de 2018, porém, sua estreia só aconteceu no ano seguinte. Foi considerado uma das maiores promessas do Coritiba dos últimos anos, mas nunca jogou pelo profissional do clube do Paraná. Com algumas atuações no Campeonato Paulista de 2019, o atleta foi emprestado ao Vila Nova-GO para ganhar experiência. Ainda passou por Oeste e Paraná antes de retornar ao Alvinegro de Parque São Jorge, em agosto de 2020, a pedido de Tiago Nunes. No Corinthians, Gustavo atuou em 25 jogos e marcou dois gols. Nesta temporada, o jogador já entrou em campo em 19 oportunidades. O Timão, que tem 100% dos direitos do atacante, renovou recentemente contrato com o atleta até o fim de 2023.
Gustavo Mosquito deve permanecer como titular do Corinthians para enfrentar o Sport, nesta quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a nona posição na tabela com 42 pontos, oito atrás do Grêmio, primeiro clube na zona de Copa Libertadores.

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