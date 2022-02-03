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futebol

Gustavo Scarpa vê Palmeiras mais preparado para o Mundial na chegada em Abu Dhabi

Camisa 14 acredita que trabalho de preparação desta temporada do Verdão foi melhor...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 14:47
Buscando evitar novo vexame como o ocorrido na última edição do Mundial de Clubes, quando não ganhou nenhum jogo e sequer marcou gols, o Palmeiras focou em uma preparação melhor para a competição deste ano, que será disputada em Abu Dhabi.E os próprios jogadores palmeirenses vêm enaltecendo a preparação do clube. Depois do primeiro treino na cidade árabe, realizado horas depois do desembarque, o meia Gustavo Scarpa foi mais um a endossar o coro.
O camisa 14 disse que o grupo se sente mais preparado.
- Estamos mais preparados fisicamente, o que é importante, estávamos em uma correria danada na última edição. Espero que essa preparação ajude no desempenho da equipe e que dessa vez possamos vencer
O meia também comentou sobre o primeiro dia na sede do Mundial de Clubes e a expectativa do Palmeiras para disputar a competição pelo segundo ano consecutivo.
- Estamos muito felizes com essa oportunidade, é um momento único para nós. O pessoal no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras foi muito bem na logística com as atividades no avião, horário de voo. Estamos todos empolgados e confiantes para esse novo desafio.
Crédito: GustavoScarparealizaatividadesfísicasnestaquinta,emAbuDhabi(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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