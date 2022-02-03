Gustavo Scarpa vê Palmeiras mais preparado para o Mundial na chegada em Abu Dhabi

Buscando evitar novo vexame como o ocorrido na última edição do Mundial de Clubes, quando não ganhou nenhum jogo e sequer marcou gols, o Palmeiras focou em uma preparação melhor para a competição deste ano, que será disputada em Abu Dhabi.E os próprios jogadores palmeirenses vêm enaltecendo a preparação do clube. Depois do primeiro treino na cidade árabe, realizado horas depois do desembarque, o meia Gustavo Scarpa foi mais um a endossar o coro.

O camisa 14 disse que o grupo se sente mais preparado.

- Estamos mais preparados fisicamente, o que é importante, estávamos em uma correria danada na última edição. Espero que essa preparação ajude no desempenho da equipe e que dessa vez possamos vencer

O meia também comentou sobre o primeiro dia na sede do Mundial de Clubes e a expectativa do Palmeiras para disputar a competição pelo segundo ano consecutivo.

- Estamos muito felizes com essa oportunidade, é um momento único para nós. O pessoal no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras foi muito bem na logística com as atividades no avião, horário de voo. Estamos todos empolgados e confiantes para esse novo desafio.