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Gustavo Scarpa participará de evento universitário sobre leitura

Ávido leitor, o meia do Palmeiras será o convidado de evento virtual da Unicamp nesta quinta-feira (4)...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 12:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em boa fase e de volta ao time titular do Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa vive bom momento também fora das quatro linhas. Ele participará de um evento promovido pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp sobre a importância dos livros na rotina do jogador de futebol na quinta-feira (4).Ávido leitor, Scarpa costuma publicar em seu Instagram críticas e comentários sobre as obras que lê. A lista inclui autores clássicos e renomados como Albert Camus, Ernest Hemingway, Fiódor Dostoiévski, Machado de Assis e William Shakespeare. Embora seu perfil oficial não tenha nenhuma foto publicada no momento, o jogador tem fixado em seus destaques a série de stories 'livros lidos', que conta com cerca de 100 obras com breves análises do jogador.
O camisa 14 do Palmeiras já deu diversas entrevistas a respeito do tema, afirmando que o gosto pela leitura vem desde a infância por influência do pai, passando por apostas com amigos envolvendo gols e assistências em troca de livros até os dias de hoje.Dentro das quatro linhas, Gustavo Scarpa tem ótimos números na atual temporada. Suas 18 assistências o colocam como o maior garçom do futebol brasileiro em 2021. Ele recuperou a posição de titular na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio no último domingo (31).
O V Encontro Integrado de Pós-graduação e Pesquisa & Feira do Livro da FCA - Unicamp terá a moderação do professor Paulo Van Noije e acontecerá na quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), via YouTube no link abaixo:

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