Gustavo Scarpa assume titularidade e protagonismo do Palmeiras na Libertadores

Crédito: César Greco/Palmeiras

Gustavo Scarpa iniciou 2020 com um pé fora do Palmeiras. Afastado do elenco na pré-temporada do clube, o meia treinou separadamente dos demais atletas durante a Flórida Cup. Em negociação com o Almería-ESP, o camisa 14 não fazia parte dos planos de Luxemburgo e por muito pouco não deixou o Verdão.

- Que baile! Veja os melhores memes do massacre do Palmeiras sobre o River

Um ano depois, o meia vive a sua melhor fase desde que chegou ao clube, no início de 2018. Scarpa é o grande reflexo da revolução que Abel Ferreira fez desde que chegou ao Brasil, dois meses atrás.

O duelo diante do time de Marcelo Gallardo poderia ter sido ainda mais histórico para Scarpa, caso Luiz Adriano não estivesse impedido no belíssimo gol que o camisa 14 fez, encobrindo Armani e empurrando a bola para as redes. O gol acabou sendo corretamente anulado pelo VAR.

Confira resultados e simule os jogos de volta das semifinais da Libertadores

Contra o Libertad, pelas quartas, Scarpa já havia sido decisivo, com uma assistência para o gol de Gustavo Gómez, no Paraguai, além do importante gol que tranquilizou o Verdão no duelo de volta, no Allianz Parque. Ele ainda deu assistência para Gabriel Menino, que fechou o caixão dos paraguaios.

Os números de Scarpa com Luxemburgo mostram como a chegada de Abel Ferreira foi importante para a sua recuperação dentro do elenco. Com o ex-professor, o camisa 14 havia atuado somente por três vezes como titular e tinha apenas um gol e uma assistência na temporada. Na fase de grupos da Libertadores, o jogador atuou em somente uma partida, ainda vindo do banco de reservas.

Com pelo menos mais quinze jogos para a temporada de 2020 terminar, Scarpa pode ultrapassar os números de gols que fez em 2018 pelo Verdão, quando também atuou pouco, devido a uma guerra judicial com o seu ex-clube, Fluminense.

Veja o desempenho de Gustavo Scarpa ano a ano pelo Verdão:

201824 jogos (12 vezes titular)6 gols2 assistências1 título (Campeonato Brasileiro)

201947 jogos (33 vezes titular)13 gols7 assistências