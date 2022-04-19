Gustavo Sauer e Lucas Fernandes fazem primeiro treino pelo Botafogo

O dia a dia do Botafogo ganhou duas novas figuras. Gustavo Sauer e Lucas Fernandes, dois dos 12 reforços que chegaram na primeira janela da "Era John Textor", fizeram o primeiro treinamento pelo Alvinegro na tarde desta segunda-feira no Espaço Lonier, futuro CT do clube.+ Tchê Tchê vibra com chegada ao Botafogo: 'Tem um projeto com ambições do tamanho do clube'

A dupla, que vem do futebol português, já está regularizada e pode entrar em campo contra o Ceilândia, nesta quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha. A decisão está nas mãos do treinador Luís Castro.

Gustavo Sauer chegou ao Rio de Janeiro no começo do fim de semana; Lucas desembarcou em solos tupiniquins neste domingo.

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Os jogadores titulares na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará fizeram um trabalho regenerativo. Nesta terça-feira, o Alvinegro faz o primeiro - e único - treino "completo" visando o jogo contra o Ceilândia. A delegação viaja para Brasília depois da atividade em um voo fretado.