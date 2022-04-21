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Gustavo Sauer agradece incentivo da torcida do Botafogo após goleada: 'Vamos juntos!'

Na vitória contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil, atacante estreou como titular e empolgou com a camisa do Glorioso...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 13:40

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:40

Gustavo Sauer estreou no Botafogo na vitória contra o Ceilândia por 3 a 0, pela partida de ida da terceira fase na Copa do Brasil. O meia, que foi titular e atuou durante os 90 minutos, empolgou a torcida botafoguense por não sentir o peso da camisa. Após o triunfo, o novo 10 do Glorioso agradeceu aos torcedores pelo apoio e incentivo.- Feliz com a vitória da equipe e por estrear com a camisa mais tradicional. Um agradecimento especial aos botafoguenses de Brasília, que nos incentivaram e nos apoiaram em todos os momentos. Vamos juntos! - postou Sauer em suas redes sociais.
O jogador, que foi onipresente na partida, participou ativamente tanto ofensivamente, quanto defensivamente. O que resultou em elogios do técnico Luís Castro pelo desempenho.
Agora, o Botafogo se prepara para enfrentar o Atlético-GO, às 18h30 no Antônio Accioly, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Crédito: GustavoSauerfezumaestreiaempolgantecomacamisadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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