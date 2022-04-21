Gustavo Sauer agradece incentivo da torcida do Botafogo após goleada: 'Vamos juntos!'

Gustavo Sauer estreou no Botafogo na vitória contra o Ceilândia por 3 a 0, pela partida de ida da terceira fase na Copa do Brasil. O meia, que foi titular e atuou durante os 90 minutos, empolgou a torcida botafoguense por não sentir o peso da camisa. Após o triunfo, o novo 10 do Glorioso agradeceu aos torcedores pelo apoio e incentivo.- Feliz com a vitória da equipe e por estrear com a camisa mais tradicional. Um agradecimento especial aos botafoguenses de Brasília, que nos incentivaram e nos apoiaram em todos os momentos. Vamos juntos! - postou Sauer em suas redes sociais.