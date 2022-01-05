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Gustavo Oliveira, do sub-15, assina contrato profissional de cinco anos com o Fluminense

Primeiro contrato profissional de Gustavo tem multa rescisória de 70 milhões de euros; Atacante é uma das promessas de Xerém...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 12:03

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:03

Nesta quarta-feira, o Fluminense reforçou o vínculo de mais uma promessa de Xerém. Gustavo Oliveira, do sub-15, assinou o primeiro contrato profissional com duração de cinco anos e multa rescisória de 70 milhões de euros. O jovem, que está desde os 10 anos no clube, comemorou o passo na carreira. - É a realização de um sonho. Cheguei no clube com 10 anos e tive a possibilidade de me profissionalizar. Sou muito grato ao clube, aos meus companheiros e toda comissão técnica. Espero poder dar muitas alegrias aos torcedores, com gols e títulos - disse. O atacante já marcou 115 gols nas categorias de base em que passou, e nesta temporada foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira sub-15. Com o novo vínculo, o clube poderá desenvolver o jogador até o momento de promovê-lo para o profissional.
Crédito: GustavoOliveiraassinouprimeirocontratoprofissionalcomoFluminense(Divulgação

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