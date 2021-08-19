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Gustavo Mosquito relembra primeiro gol marcado no Corinthians: 'Importante para minha carreira'

Atacante do Timão marcou seu primeiro gol pelo clube há exatamente um ano, na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 09:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, o atacante Gustavo Mosquito comemora um ano do seu primeiro gol marcado pelo Corinthians. Naquele dia, também foi o primeiro jogo desde a volta para o Timão. Na oportunidade, o jogador até chorou na saída de campo após fechar o placar da vitória do alvinegro sobre o Coritiba, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
- Feliz pelo primeiro gol com essa camisa, agradecer a Deus e meus companheiros, trabalhando forte no dia a dia, me receberam bem, vamos em busca de coisas grandes esse ano e... Vai, Corinthians - disse Mosquito após a partida em 19 de agosto de 2020.
De lá pra cá, o atacante do Corinthians foi se firmando cada vez mais como titular e atualmente é o principal jogador do time na temporada.
- Fico feliz em ver minha evolução no clube e também de estar ajudando o time com o meu futebol. Reviver esse primeiro gol pelo time me traz boas lembranças, um gol importante em minha carreira. Espero ajudar meus companheiros a cada jogo para que conquistemos nossos objetivos – afirmou.
Gustavo Mosquito já atuou em 64 jogos pelo Timão e marcou dez gols. O atleta de 23 anos tem 23 vitórias, 21 empates e 20 derrotas com a camisa alvinegra de Parque São Jorge. O jogador já foi campeão paulista pelo clube em 2019.

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