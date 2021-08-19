Gustavo Mosquito relembra primeiro gol marcado no Corinthians: 'Importante para minha carreira'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, o atacante Gustavo Mosquito comemora um ano do seu primeiro gol marcado pelo Corinthians. Naquele dia, também foi o primeiro jogo desde a volta para o Timão. Na oportunidade, o jogador até chorou na saída de campo após fechar o placar da vitória do alvinegro sobre o Coritiba, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

- Feliz pelo primeiro gol com essa camisa, agradecer a Deus e meus companheiros, trabalhando forte no dia a dia, me receberam bem, vamos em busca de coisas grandes esse ano e... Vai, Corinthians - disse Mosquito após a partida em 19 de agosto de 2020.

De lá pra cá, o atacante do Corinthians foi se firmando cada vez mais como titular e atualmente é o principal jogador do time na temporada.

- Fico feliz em ver minha evolução no clube e também de estar ajudando o time com o meu futebol. Reviver esse primeiro gol pelo time me traz boas lembranças, um gol importante em minha carreira. Espero ajudar meus companheiros a cada jogo para que conquistemos nossos objetivos – afirmou.