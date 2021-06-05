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Gustavo Mosquito pode completar 50 jogos pelo Corinthians neste domingo

Se entrar em campo no Independência, diante do América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão, o atacante atingirá essa marca significativa com a camisa alvinegra...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 18:18

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 18:18

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Neste domingo, se entrar em campo diante do América-MG, o atacante Gustavo Mosquito vai comemorar 50 jogos com a camisa do Corinthians. No Timão, ele marcou nove gols. Nesta temporada, ele balançou a rede quatro vezes em 16 jogos, sendo um dos jogadores mais decisivos do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Das 49 partidas disputadas até o momento, ele foi titular em 29. Possui 18 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Além disso, foi campeão paulista em 2019. O atleta de 23 anos é o que vem sendo mais elogiado no ataque do Timão, tanto pelos torcedores quanto pela imprensa.
O jogador foi contratado pelo Corinthians no fim de 2018, porém sua estreia só ocorreu no ano seguinte. Ele foi considerado uma das maiores promessas do Coritiba dos últimos anos. O grande destaque em sua carreira veio por conta dos seus nove gols marcados pelo time paranaense pelo Campeonato Brasileiro sub-20, quando chegou até a final.
Com algumas atuações no Campeonato Paulista de 2019, Gustavo Silva foi emprestado ao Vila Nova-GO e também atuou por Oeste e Paraná antes de retornar ao Alvinegro, em agosto de 2020, a pedido de Tiago Nunes. O contrato dele com o clube do Parque São Jorge vai até 31 de dezembro de 2023.

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