Gustavo Morínigo define jogo contra o Operário-PR como 'final' para o Coritiba

Na liderança da Série B, o Coritiba está cada vez mais perto de garantir o acesso e ganhou alguns dias de descanso até encarar o Operário-PR.
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Por falar no Operário-PR, o duelo marcado para a próxima semana é visto como uma verdadeira final dentro do Coxa.
'Estamos olhando os números, não podemos evitar. Sabemos que o próximo jogo em casa é fundamental, assim como foi com o Sampaio. É uma final para todos nós', afirmou na coletiva de imprensa.
O técnico Gustavo Morínigo colocou a meta de 64 pontos para garantir o acesso e, caso vença dentro de casa, o time fica a três da sua meta.