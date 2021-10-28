Gustavo Morínigo define jogo contra o Operário-PR como 'final' para o Coritiba

Crédito: Morínigo confiante no acesso do Coxa (Divulgação/Coritiba

Na liderança da Série B, o Coritiba está cada vez mais perto de garantir o acesso e ganhou alguns dias de descanso até encarar o Operário-PR.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Por falar no Operário-PR, o duelo marcado para a próxima semana é visto como uma verdadeira final dentro do Coxa.

'Estamos olhando os números, não podemos evitar. Sabemos que o próximo jogo em casa é fundamental, assim como foi com o Sampaio. É uma final para todos nós', afirmou na coletiva de imprensa.