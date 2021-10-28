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futebol

Gustavo Morínigo define jogo contra o Operário-PR como 'final' para o Coritiba

Coxa pode ficar a três pontos do acesso se vencer o Fantasma na próxima semana no Couto Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 11:37

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 11:37

Crédito: Morínigo confiante no acesso do Coxa (Divulgação/Coritiba
Na liderança da Série B, o Coritiba está cada vez mais perto de garantir o acesso e ganhou alguns dias de descanso até encarar o Operário-PR.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Por falar no Operário-PR, o duelo marcado para a próxima semana é visto como uma verdadeira final dentro do Coxa.
'Estamos olhando os números, não podemos evitar. Sabemos que o próximo jogo em casa é fundamental, assim como foi com o Sampaio. É uma final para todos nós', afirmou na coletiva de imprensa.
O técnico Gustavo Morínigo colocou a meta de 64 pontos para garantir o acesso e, caso vença dentro de casa, o time fica a três da sua meta.

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