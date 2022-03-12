Gustavo Morínigo critica Federação Paranaense antes de mata-mata do estadual

O Coritiba abre o mata-mata do Campeonato Paranaense neste fim de semana e o adversário da vez é o Cianorte, fora de casa.

Na véspera do confronto, o técnico Gustavo Morínigo concedeu coletiva de imprensa e detonou a federação por não esperar 72h de intervalo entre os jogos.

‘Vamos fazer avaliações, um por um. Queria ter um maior tempo, quem sabe um apoio da nossa federação, já que estamos representamos nosso estado. Vamos com o melhor que temos’, afirmou.

O segundo jogo entre Cianorte e Coritiba acontece no próximo sábado, mas desta vez no Couto Pereira.