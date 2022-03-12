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futebol

Gustavo Morínigo critica Federação Paranaense antes de mata-mata do estadual

Treinador gostaria de mais tempo para descanso do Coxa após a partida da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 16:03

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:03

O Coritiba abre o mata-mata do Campeonato Paranaense neste fim de semana e o adversário da vez é o Cianorte, fora de casa.
Na véspera do confronto, o técnico Gustavo Morínigo concedeu coletiva de imprensa e detonou a federação por não esperar 72h de intervalo entre os jogos.
‘Vamos fazer avaliações, um por um. Queria ter um maior tempo, quem sabe um apoio da nossa federação, já que estamos representamos nosso estado. Vamos com o melhor que temos’, afirmou.
O segundo jogo entre Cianorte e Coritiba acontece no próximo sábado, mas desta vez no Couto Pereira.
Crédito:  (Divulgação/Coritiba

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