Gustavo Morínigo ainda acredita em reação do Coritiba

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A cada rodada que passa, a vida do Coritiba se torna mais difícil para escapar a zona de rebaixamento. Neste domingo, o Coxa ficou no empate com o Grêmio por 1 a 1, no Couto Pereira.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo fez questão de tentar levantar o ânimo do elenco e torcida ao dizer que acredita na reação.

‘A motivação é que os jogadores são profissionais, têm amor próprio. Nós temos uma tarefa difícil, mas não impossível. Nunca é impossível. Tem que acreditar. Lamentavelmente, os resultados não nos acompanham. Isso, às vezes, pesa bastante, mas o único que podemos fazer é trabalhar, dar o máximo e acreditar partida a partida’, afirmou na coletiva.