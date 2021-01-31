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futebol

Gustavo Morínigo ainda acredita em reação do Coritiba

Treinador não perde a esperança e acha que o Coxa pode fugir do temido Z4...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:49

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:49
Crédito: Divulgação Twitter
A cada rodada que passa, a vida do Coritiba se torna mais difícil para escapar a zona de rebaixamento. Neste domingo, o Coxa ficou no empate com o Grêmio por 1 a 1, no Couto Pereira.
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Na coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo fez questão de tentar levantar o ânimo do elenco e torcida ao dizer que acredita na reação.
‘A motivação é que os jogadores são profissionais, têm amor próprio. Nós temos uma tarefa difícil, mas não impossível. Nunca é impossível. Tem que acreditar. Lamentavelmente, os resultados não nos acompanham. Isso, às vezes, pesa bastante, mas o único que podemos fazer é trabalhar, dar o máximo e acreditar partida a partida’, afirmou na coletiva.
Com o placar, o Coritiba fica na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. O Sport, primeiro time fora do Z4 está com 35 pontos.

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