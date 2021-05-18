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futebol

Gustavo Mantuan vai a campo, mas segue em recuperação no Corinthians

Jovem meia-atacante passou por cirurgia no joelho há pouco mais de seis meses e treinou no gramado nesta terça-feira, mas ainda sob os cuidados da fisioterapia do Timão...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 13:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians permanece sem um novo técnico após a saída de Vagner Mancini, mas o treino desta terça-feira trouxe um novidade: a presença de Gustavo Mantuan, que se recupera de cirurgia no joelho e trabalhou no gramado do CT Joaquim Grava, mas ainda sob os cuidados da fisioterapia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Depois de pouco mais de seis meses de operar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o jovem meia atacante ainda está distante de um retorno para os treinamentos com os companheiros, mas já parte para a fase final de sua recuperação. Em casos como o dele, a volta é em cerca de oito meses. A previsão seria julho, mas o Alvinegro não dá prazo para o retorno do atleta.
Nesta terça-feira, Mantuan esteve no campo e apareceu em foto publicada pela assessoria de imprensa do clube. Apesar do exercício com bola, ele treinou afastado do grupo e sob os cuidados da fisioterapia, dando sequência ao tratamento, que se iniciou depois de 11 de novembro de 2020, data da cirurgia.
Mantuan sofreu sua lesão durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro do ano passado. Ele é formado na base do Timão e já atuou em sete partidas com o profissional, todas em 2020. O meia marcou seu primeiro gol uma semana antes de se machucar, quando a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020.
Em 2018, Mantuan já havia rompido o ligamento cruzado do joelho direito e acabou ficando nove meses fora de combate. Em 2019, ele sofreu a mesma lesão no joelho esquerdo, provocando novamente um longo período sem jogar, ou seja, essa nova lesão é a terceira em três temporadas para o jovem de 19 anos, que vinha ganhando espaço no elenco principal.

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