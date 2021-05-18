Gustavo Mantuan vai a campo, mas segue em recuperação no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians permanece sem um novo técnico após a saída de Vagner Mancini, mas o treino desta terça-feira trouxe um novidade: a presença de Gustavo Mantuan, que se recupera de cirurgia no joelho e trabalhou no gramado do CT Joaquim Grava, mas ainda sob os cuidados da fisioterapia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois de pouco mais de seis meses de operar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o jovem meia atacante ainda está distante de um retorno para os treinamentos com os companheiros, mas já parte para a fase final de sua recuperação. Em casos como o dele, a volta é em cerca de oito meses. A previsão seria julho, mas o Alvinegro não dá prazo para o retorno do atleta.

Nesta terça-feira, Mantuan esteve no campo e apareceu em foto publicada pela assessoria de imprensa do clube. Apesar do exercício com bola, ele treinou afastado do grupo e sob os cuidados da fisioterapia, dando sequência ao tratamento, que se iniciou depois de 11 de novembro de 2020, data da cirurgia.

Mantuan sofreu sua lesão durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro do ano passado. Ele é formado na base do Timão e já atuou em sete partidas com o profissional, todas em 2020. O meia marcou seu primeiro gol uma semana antes de se machucar, quando a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020.