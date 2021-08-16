Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Mantuan, do Corinthians, testa positivo para Covid-19

De acordo com o clube, o meia não apresenta sintomas, mas ficará em isolamento e desfalcará os treinos do Timão nos próximos dias...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 13:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Gustavo Mantuan, meia do Corinthians, testou positivo para o Covid-19. De acordo com o comunicado do clube, o atleta não apresenta sintomas e está sob cuidados e orientações do departamento médico corintiano. O jogador já não participou do treino desta segunda-feira (16), em que o elenco se reapresentou após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, no último domingo (15), pela 15ª rodada do Brasileirão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próxios jogosMantuan estava em fase final de transição física, após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito sofrida em outubro do ano passado, durante um treinamento da Seleção Brasileira Sub-20. Contudo, o jovem corintiano precisará interromper esse período de recondicionamento para cumprir o isolamento necessário por conta da contaminação pelo novo coronavírus.
Promovido para o elenco principal em 2020, o jovem, de 20 anos fez toda formação no Timão, clube que defende desde os 11 anos de idade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados