Gustavo Mantuan, do Corinthians, testa positivo para Covid-19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Gustavo Mantuan, meia do Corinthians, testou positivo para o Covid-19. De acordo com o comunicado do clube, o atleta não apresenta sintomas e está sob cuidados e orientações do departamento médico corintiano. O jogador já não participou do treino desta segunda-feira (16), em que o elenco se reapresentou após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, no último domingo (15), pela 15ª rodada do Brasileirão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próxios jogosMantuan estava em fase final de transição física, após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito sofrida em outubro do ano passado, durante um treinamento da Seleção Brasileira Sub-20. Contudo, o jovem corintiano precisará interromper esse período de recondicionamento para cumprir o isolamento necessário por conta da contaminação pelo novo coronavírus.