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futebol

Gustavo Maia comemora golaço que salvou o Inter

Jogador saiu do banco de reservas e anotou o gol que evitou o revés do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 18:42

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:42

Crédito: Twitter do Inter
Foi no limite, mas o Internacional conseguiu evitar um revés dentro de casa diante do Corinthians e permanecer no G-6 do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Autor do gol da salvação, Gustavo Maia contou sobre o lance decisivo e garantiu que o Colorado vai buscar o resultado contra o São Paulo na próxima rodada.
‘Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus e minha família que me apoia sempre. Feliz por marcar o gol, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Temos um jogo importante em São Paulo. Foi de última hora para ser relacionado. Fui feliz com o chute e pude ajudar os meus companheiros. A gente tem que buscar o resultado, viemos de dois empates, temos que buscar a vitória dentro do Morumbi’, afirmou.
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Com 41 pontos e na 6ª colocação, o Internacional visita o São Paulo na próxima jornada do Campeonato Brasileiro.

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