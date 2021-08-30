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futebol

Gustavo Maia, atacante ex-São Paulo, é contratado pelo Internacional

Nome formado na base do clube paulista, jogador de 20 anos de idade vem emprestado pelo Barcelona até 2022...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 11:58
Crédito: Jogador não chegou a fazer jogos no profissional pelo clube que o revelou (Divulgação/Internacional
O sistema ofensivo do Internacional ganhou mais uma peça. Trata-se do atacante Gustavo Maia, jovem revelado pelo São Paulo e que estava no Barcelona B, chegando emprestado ao Inter com contrato válido até o fim de 2022. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO acordo formulado entre as partes conta, inclusive, com um valor pré-fixado de compra caso o Colorado deseje exercer esse direito. Porém, a quantia em questão vem sendo mantida em absoluto sigilo.
Nome que conta com uma pomposa multa rescisória de 300 milhões de euros (R$ 1,84 bilhão), Gustavo foi contratado pelo Barça junto ao clube paulista em agosto de 2020 pela quantia de 4,5 milhões de euros (cotados na época em R$ 27 milhões). Porém, desde então, somente utilizou o avante de 20 anos de idade na equipe B.
Muito em razão do aspecto financeiro, o Inter tem optado por fazer movimentações pontuais na temporada, sendo a chegada de Gustavo Maia apenas a sexta contratação no calendário futebolístico de 2021. Antes dele, vieram Bruno Mendéz, Paulo Victor e Gabriel para as linhas mais recuadas além de Carlos Palacios e Taison para os setores ofensivos.
Desta forma, o técnico Diego Aguirre tinha apenas Caio Vidal como homem de origem no ataque atuando pelos lados de campo, situação que ganha uma alternativa com a chegada de Gustavo.

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