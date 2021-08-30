Gustavo Maia, atacante ex-São Paulo, é contratado pelo Internacional

Crédito: Jogador não chegou a fazer jogos no profissional pelo clube que o revelou (Divulgação/Internacional

O sistema ofensivo do Internacional ganhou mais uma peça. Trata-se do atacante Gustavo Maia, jovem revelado pelo São Paulo e que estava no Barcelona B, chegando emprestado ao Inter com contrato válido até o fim de 2022. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO acordo formulado entre as partes conta, inclusive, com um valor pré-fixado de compra caso o Colorado deseje exercer esse direito. Porém, a quantia em questão vem sendo mantida em absoluto sigilo.

Nome que conta com uma pomposa multa rescisória de 300 milhões de euros (R$ 1,84 bilhão), Gustavo foi contratado pelo Barça junto ao clube paulista em agosto de 2020 pela quantia de 4,5 milhões de euros (cotados na época em R$ 27 milhões). Porém, desde então, somente utilizou o avante de 20 anos de idade na equipe B.

Muito em razão do aspecto financeiro, o Inter tem optado por fazer movimentações pontuais na temporada, sendo a chegada de Gustavo Maia apenas a sexta contratação no calendário futebolístico de 2021. Antes dele, vieram Bruno Mendéz, Paulo Victor e Gabriel para as linhas mais recuadas além de Carlos Palacios e Taison para os setores ofensivos.