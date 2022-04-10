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Gustavo Henrique tem lesão constatada e vira desfalque do Flamengo

Zagueiro foi cortado de última hora do jogo contra o Atlético-GO, no último sábado, e diagnóstico foi revelado pelo clube neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 14:21

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 14:21

Cortado de última hora antes do jogo contra o Atlético-GO, no último sábado, Gustavo Henrique virou desfalque do Flamengo. O zagueiro teve diagnosticada uma lesão no quadríceps, conforme divulgado pelo próprio clube.- O atleta Gustavo Henrique realizou exame, que constatou uma lesão no quadríceps. Iniciou tratamento - resumiu o Rubro-Negro, em publicação na conta do clube no Twitter neste domingo.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Paralelamente, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu neste domingo. Quem ficou na academia foi o também zagueiro Fabrício Bruno.
Crédito: GustavoHenriqueestánaterceiratemporadapeloFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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