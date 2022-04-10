Gustavo Henrique tem lesão constatada e vira desfalque do Flamengo

Cortado de última hora antes do jogo contra o Atlético-GO, no último sábado, Gustavo Henrique virou desfalque do Flamengo. O zagueiro teve diagnosticada uma lesão no quadríceps, conforme divulgado pelo próprio clube.- O atleta Gustavo Henrique realizou exame, que constatou uma lesão no quadríceps. Iniciou tratamento - resumiu o Rubro-Negro, em publicação na conta do clube no Twitter neste domingo.