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futebol

Gustavo Henrique se isola como o zagueiro mais artilheiro do elenco do Flamengo

Defensor foi o autor do primeiro gol rubro-negro na goleada por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 13:08

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 13:08
Diante do Nova Iguaçu, o Flamengo aproveitou a fragilidade do lanterna do Campeonato Carioca para, pela 6ª rodada, no Estádio Raulino de Oliveira, golear por 5 a 0 (assista aos gols abaixo). Quem abriu o placar elástico foi Gustavo Henrique, o que o tornou, de forma isolado, o zagueiro mais artilheiro do elenco rubro-negro.
Agora, Gustavo Henrique soma sete gols, em 81 jogos pelo Flamengo, onde está desde o início da temporada 2020. Em seguida, aparecem Rodrigo Caio, com seis gols em 127 partidas e, por último, Léo Pereira, que acumula um gol em 72 jogos.
Os outros zagueiros do plantel profissional, David Luiz (11 jogos), Gabriel Noga (13 jogos), Cleiton (quatro jogos) e Fabrício Bruno (um jogo), ainda não somam gols.
Aliás, vale mencionar que Gustavo Henrique não terá a oportunidade de ampliar os números quanto à bola na rede no próximo jogo do Fla, uma vez que está suspenso (três cartões amarelos) e não estará à disposição do duelo diante do Madureira, nesta quarta-feira, às 15h30, pela 7ª rodada do Carioca.
> Veja a tabela do Cariocão
Os ingressos para o último jogo do Flamengo antes da Supercopa do Brasil vão de R$ 60 (meia) a R$ 120 (inteira), definidos pelo Madureira, o mandante no embate a ser realizado no Estádio Conselheiro Galvão (saiba como comprar aqui).
Crédito: GustavoHenriquechegouasetegolspeloFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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