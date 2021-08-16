Gustavo Henrique é diagnosticado com Covid-19, e Flamengo deve seguir com dupla invicta na zaga

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo se deparou com mais um caso de Covid-19 no elenco. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu, Gustavo Henrique foi diagnosticado com o novo coronavírus. É um novo episódio de reinfecção no clube, pois o zagueiro já havia testado positivo no surto em setembro de 2020, após o jogo pela Libertadores no Equador. Por falar no torneio, Gustavo Henrique, que terá que cumprir dez dias de quarentena, está consequentemente fora do duelo contra o Olimpia, a ser realizado nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Libertadores.

No último jogo, diante do Sport, pelo Brasileiro, cabe lembrar, Gustavo Henrique já havia sido desfalque por estar com "sinais de virose", de acordo com o clube. Agora, a Covid-19 foi constatada.

AMPLA VANTAGEM DO FLA

Com o 4-1 em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Copa Libertadores.

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