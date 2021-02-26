Gustavo Henrique comemora título pelo Flamengo e destaca: 'A sensação é indescritível'

Mesmo com a derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, o Flamengo sagrou-se octacampeão brasileiro. Após a conquista da taça, o zagueiro Gustavo Henrique, através das redes sociais, comemorou o título. O jogador estava no Santos em 2019, onde foi vice-campeão brasileiro. + Veja imagem do uniforme 2 do Flamengo para a temporada 2021- A sensação é indescritível! Toda honra e toda glória é de Deus! Sou campeão brasileiro. Vamos Mengo! - comemorou.
Gustavo Henrique iniciou a temporada no banco, ganhou oportunidades no time titular ao longo da temporada, mas voltou a ser reserva, uma vez que Arão ganhou a posição. No entanto, com a lesão do volante, o camisa 2 teve, novamente, a chance de atuar pelo time titular. Em 25 jogos no Brasileirão, contribuiu com dois gols e uma assistência.