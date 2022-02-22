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futebol

Gustavo Gómez testa positivo para Covid-19 e desfalca o Palmeiras na Recopa

Zagueiro foi diagnosticado nos testes da última segunda-feira. Protocolo da Conmebol exige 10 dias de isolamento e Verdão espera que ele esteja à disposição no jogo da volta...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 11:04
O Palmeiras recebeu uma péssima notícia em sua preparação para a busca pelo título da Recopa Sul-Americana. O zagueiro Gustavo Gómez testou positivo para Covid-19 e está fora do primeiro jogo da decisão, nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A expectativa alviverde é de que ele possa estar à disposição para a o duelo da volta, no Allianz Parque.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Segundo informado pelo Verdão, Gómez foi diagnosticado com o coronavírus nos testes realizados pelo clube na última segunda-feira, na Academia de Futebol. O zagueiro está assintomático e foi isolado imediatamente.
Diferentemente do que tem ocorrido no Brasil, em que a partir do teste negativo o jogador está liberado para voltar, a Conmebol exige um isolamento de dez para que o atleta esteja apto para entrara em campo pelo Alviverde.
Dessa forma, a expectativa da comissão técnica palmeirense é de que Gómez esteja à disposição novamente na próxima quarta-feira, dia 2 de março, data do jogo da volta da Recopa Sul-Americana, que acontece no Allianz Parque.A questão é que com o desfalque de Gómez, Abel Ferreira corre o risco de ficar sem sua zaga titular para as duas partidas, uma vez que Luan sofreu uma lesão grave na coxa esquerda e deve voltar somente daqui algumas semanas. Assim, a dupla de zagueiros para esse primeiro duelo deve ser formada por Kuscevic e por Murilo, que atuaram juntos recentemente contra a Ferroviária, no Paulista.
Gustavo Gómez não é apenas um dos principais ídolos do elenco atual, mas também o capitão do Palmeiras, que deve ter ainda o desfalque de Gustavo Scarpa, com um estiramento no joelho esquerdo. Com essas baixas, o Verdão viaja na tarde desta terça-feira para Curitiba onde enfrenta o Athletico-PR nesta quarta, na Arena da Baixada, às 21h30, pela Recopa Sul-Americana.
Crédito: GustavoGómezestáforadoprimeirojogodaRecopaSul-Americana(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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