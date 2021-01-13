Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gustavo Gómez tem lesão na virilha, mas não preocupa Palmeiras para final da Libertadores
futebol

Gustavo Gómez tem lesão na virilha, mas não preocupa Palmeiras para final da Libertadores

Capitão deve ficar de fora dos próximos compromissos do Verdão pelo Brasileirão 2020
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 16:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após realizar os exames na manhã desta quarta-feira (13), foi detectada uma lesão na virilha esquerda de Gustavo Gómez, que saiu no primeiro tempo do duelo da noite de ontem (12), entre Palmeiras e River Plate. O zagueiro paraguaio já iniciou o tratamento e terá a evolução avaliada diariamente pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.
Apesar do susto, o camisa 15 deve estar à disposição de Abel Ferreira já na próxima semana, mas pode ser preservado pela comissão técnica para voltar somente próximo à grande final da Libertadores, no dia 30 de janeiro, no Maracanã.Pilar da defesa do Palmeiras, Gómez terá a chance de entrar para a história do clube ao levantar o bicampeonato da América, caso o Alviverde seja campeão.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
O elenco do Palmeiras recebeu folga dos treinos nesta quarta-feira e se reapresenta na quinta-feira (14) para realizar a única atividade antes do duelo diante do Grêmio, no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2020, na sexta-feira (15).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados