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futebol

Gustavo Gómez será julgado por expulsão contra Fortaleza

Zagueiro corre o risco de suspensão por xingamentos à equipe de arbitragem
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 08:30

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: César Greco/Agência Palmeiras
O zagueiro Gustavo Gómez será julgado nesta terça (1) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão da expulsão sofrida no jogo diante do Fortaleza, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O paraguaio foi denunciado pelo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), parágrafo 2º, inciso 2, que diz:
“Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; § 2º – Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros: II – desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”.Com pena de um a seis jogos, Gomez, no entanto, corre o risco de ser punido 4 vezes essa quantidade, afinal, foi denunciado repetidamente por conta de cometer a mesma infração, de protesto verbal/xingamento – de acordo com o artigo 184 que fala em ‘o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas’.
Conforme relatado na súmula da partida pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, a expulsão de Gustavo Gómez ocorreu pelo fato do jogador ter mandado o assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correa “tomar no c…” quando recebeu o cartão amarelo.
Ainda de acordo com o documento, o defensor tentou questionar o bandeira e foi barrado por companheiros. Depois da partida, fora de campo, Gustavo teria dito ao árbitro: “vai tomar no c… você também”.
O caso será julgado a partir das 10h da manhã desta terça-feira (01).

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