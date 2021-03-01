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futebol

Gustavo Gómez se torna um dos dez maiores zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras

Defensor marcou o gol da vitória sobre o Grêmio...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 08:35
Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras
Grande pilar defensivo do Palmeiras nas últimas temporada, Gustavo Gómez muitas vezes decide também no ataque. Foi o que aconteceu, por exemplo, neste domingo, quando o zagueiro anotou o gol único da vitória palmeirense sobre o Grêmio, na partida de ida da final da Copa do Brasil.
No clube desde 2018, quando foi trazido do Milan, o paraguaio agora chega à marca de 14 bolas na rede em 116 jogos com a camisa alviverde. Número que já faz de Gómez um dos dez zagueiros com mais gols na história do Palmeiras. O jogador está empatado com Henrique, campeão da Copa do Brasil com o time em 2012, e Nen, que defendeu o clube entre 2004 e 2007. Os três estão empatados na 9ª posição.
Quem segue tranquilo na ponta do ranking é Luís Pereira. Um dos maiores ídolos da história palmeirense, tendo entrado em campo 576 vezes para defender a equipe - o 6º na história -, o zagueiro marcou em 36 oportunidades.
ZAGUEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO PALMEIRAS- Fonte: Site Oficial do Palmeiras
1º - Luís Pereira - 36 gols2º - Loschiavo - 33 gols3º - Vagner Bacharel - 22 gols4º - Cléber - 21 gols5º - Bianco - 20 gols6º - Daniel - 18 gols7º - Júnior Baiano - 16 golsRoque Júnior - 16 gols9º - Gustavo Gómez - 14 golsHenrique - 14 golsNen - 14 gols

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