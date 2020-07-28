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futebol

Gustavo Gómez renova com o Palmeiras e aparece no BID da CBF

O zagueiro, que não havia renovado por questões contratuais, ainda precisa ser registrado no Paulista até hoje (28), às 23h59, caso o clube pretenda usá-lo contra o Santo André...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 17:10
Crédito: Nome do zagueiro paraguaio apareceu no BID, da CBF, nesta tarde (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O vínculo de Gustavo Gómez com o Palmeiras foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta segunda-feira. Isso significa que a renovação do contrato foi realizada e, portanto, ele volta a poder defender o clube. No entanto, ainda resta uma etapa para que ele entre em campo no Paulista.
O Palmeiras enfrentará o Santo André nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo único das quartas de final do estadual. Para que Gómez esteja apto a atuar, ele precisa ser inscrito ainda nesta terça, até 23h59, na competição.
O contrato do jogador foi renovado até junho de 2024, porém, por conta de seu visto de trabalho, este novo vínculo será registrado até janeiro de 2021, mas, depois, de forma automática, será renovada até o período acordado.Reprodução/BID/CBFO entrave que emperrou as negociações de renovação de contrato era a pedida salarial do jogador e o que a diretoria do clube estava disposta a oferecer – diante da alta do dólar, os representantes do jogador pediam um reajuste. Mesmo assim, Gómez seguiu treinando normalmente na Academia de Futebol desde o retorno das atividades, inclusive na última semana, quando o campeonato voltou.
Por conta do impasse, o paraguaio não atuou nas duas partidas após o retorno da paralisação por conta do coronavírus. Sem a presença dele, Vitor Hugo foi o escolhido para compor a zaga ao lado de Felipe Melo nos dois compromissos. Caso ele não seja registrado a tempo, deve ser essa a formação mantida por Luxemburgo.

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