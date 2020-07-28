Gustavo Gómez renova com o Palmeiras e aparece no BID da CBF

Crédito: Nome do zagueiro paraguaio apareceu no BID, da CBF, nesta tarde (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O vínculo de Gustavo Gómez com o Palmeiras foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta segunda-feira. Isso significa que a renovação do contrato foi realizada e, portanto, ele volta a poder defender o clube. No entanto, ainda resta uma etapa para que ele entre em campo no Paulista.

O Palmeiras enfrentará o Santo André nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo único das quartas de final do estadual. Para que Gómez esteja apto a atuar, ele precisa ser inscrito ainda nesta terça, até 23h59, na competição.

O contrato do jogador foi renovado até junho de 2024, porém, por conta de seu visto de trabalho, este novo vínculo será registrado até janeiro de 2021, mas, depois, de forma automática, será renovada até o período acordado.Reprodução/BID/CBFO entrave que emperrou as negociações de renovação de contrato era a pedida salarial do jogador e o que a diretoria do clube estava disposta a oferecer – diante da alta do dólar, os representantes do jogador pediam um reajuste. Mesmo assim, Gómez seguiu treinando normalmente na Academia de Futebol desde o retorno das atividades, inclusive na última semana, quando o campeonato voltou.