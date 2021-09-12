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futebol

Gustavo Gómez projeta confronto entre Palmeiras e Flamengo ‘Nos preparamos muito para este jogo’

Zagueiro e capitão do Verdão retoma a titularidade do time após ida à Seleção Paraguaia
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Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco
Após algumas semanas sem jogos pelo Brasileirão por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Palmeiras volta a campo para o returno da campeonato e encara o Flamengo. O zagueiro Gustavo Gómez, que esteve com o Paraguai na competição internacional, estará à disposição de Abel Ferreira para o confronto e comentou o seu retorno ao Verdão.– Estou feliz por voltar a treinar com meus companheiros. Estava na Seleção e, em cada jogo, vou trabalhar para ser convocado porque também é graças ao Palmeiras que sou convocado. Agora é focar no jogo contra o Flamengo, em nossa casa, e vou me preparar para chegar da melhor forma. Foi muito bom voltar para tratar da preparação física e para trabalhar com o professor a sua ideia de jogo no dia a dia. Espero que no domingo a gente faça o nosso melhor para deixar os três pontos em casa, que serão muito importantes.Sobre o próximo adversário, Gustavo falou sobre a experiência dos jogadores comandados por Renato Gaúcho que são aos atuais campeões da competição.
– Sabemos que vamos enfrentar um time forte, que trabalha há muito tempo junto e que é muito competitivo. Nós trabalhamos muito para esse jogo e espero que vá tudo bem.
A partida entre Palmeiras e Flamengo está marcada para o próximo domingo (12), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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