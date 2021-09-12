Gustavo Gómez projeta confronto entre Palmeiras e Flamengo ‘Nos preparamos muito para este jogo’

Após algumas semanas sem jogos pelo Brasileirão por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Palmeiras volta a campo para o returno da campeonato e encara o Flamengo. O zagueiro Gustavo Gómez, que esteve com o Paraguai na competição internacional, estará à disposição de Abel Ferreira para o confronto e comentou o seu retorno ao Verdão.– Estou feliz por voltar a treinar com meus companheiros. Estava na Seleção e, em cada jogo, vou trabalhar para ser convocado porque também é graças ao Palmeiras que sou convocado. Agora é focar no jogo contra o Flamengo, em nossa casa, e vou me preparar para chegar da melhor forma. Foi muito bom voltar para tratar da preparação física e para trabalhar com o professor a sua ideia de jogo no dia a dia. Espero que no domingo a gente faça o nosso melhor para deixar os três pontos em casa, que serão muito importantes.Sobre o próximo adversário, Gustavo falou sobre a experiência dos jogadores comandados por Renato Gaúcho que são aos atuais campeões da competição.