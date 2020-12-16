Gustavo Gómez não tem lesão detectada em reapresentação do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após garantir a classificação para as semifinais da Copa Libertadores 2020, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (16) na Academia de Futebol para já começar a pensar no próximo desafio do clube nesta temporada, que será o duelo diante do Internacional, no Beira-Rio, neste sábado (19), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.

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O zagueiro Gustavo Gómez realizou exames após sofrer uma forte pancada na cabeça contra o Libertad e não teve nenhuma alteração detectada. Contudo, capitão alviverde não treinou nesta quarta-feira (16) e deve seguir em observação pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras nos próximos dias.

Os titulares da vitória por 3 a 0 sobre o Libertad-PAR fizeram apenas um trabalho de ‘recovery’ na parte interna da Academia de Futebol, enquanto os reservas foram para o gramado com Abel Ferreira. Lucas Lima, suspenso das quartas da Libertadores, treinou sem restrições e pode voltar a receber uma chance como titular diante do Colorado. Zé Rafael, que ficou no banco por opção tática, também apareceu no gramado, ao lado de Emerson Santos, Breno Lopes, Mayke e Willian, que atuaram por menos de 45 minutos diante do time paraguaio.

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Patrick de Paula e Luiz Adriano seguiram o cronograma de transição física em campo e se aproximam do retorno ao time alviverde. A presença da dupla na lista de relacionados para o próximo desafio do Verdão ainda é incerta.