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futebol

Gustavo Gómez lamenta derrota do Palmeiras para o Flamengo e pede reação: 'O ano não acabou'

Zagueiro paraguaio saiu insatisfeito com a atuação da equipe no segundo tempo...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 18:38
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras foi derrotado por 3 a 1 para o Flamengo neste domingo (12), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão. Mesmo diante de um adversário muito desfalcado e com duas semanas livres para treinar, o Verdão foi superado dentro de casa sem oferecer muita resistência.
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Após o apito final, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez lamentou o resultado e afirmou que a temporada do Verdão ainda não acabou, mesmo com a diferença para o líder Atlético-MG subindo para sete pontos.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Nosso primeiro tempo foi bom. Acho que faltou um pouco de concentração hoje, e não pode acontecer isso contra um grande rival. Mas não acabou o ano, vamos seguir brigando até dar matematicamente. É seguir trabalhando porque na semana que vem tem jogo importante pela Libertadores - concluiu.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (18) diante da Chapecoense, às 17h, na Arena Condá.

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