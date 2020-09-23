Gustavo Gómez joga 'em casa' pela primeira vez com o Palmeiras

Crédito: Agência Palmeiras

Um dos grandes destaques do Palmeiras em 2020, o zagueiro Gustavo Gómez viverá uma noite especial nesta quarta-feira, diante do Guaraní-PAR, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O xerife jogará pela primeira vez em seu país com a camisa alviverde.

Desde 2018 no Verdão, o camisa 15 não esconde a felicidade de poder atuar em "casa", ainda mais por ser um jogo de Libertadores.

- Vai ser um jogo muito especial, eu estou feliz por voltar ao meu país e também feliz por poder jogar uma Libertadores aqui, contra um time forte, vai ser um jogo bom, estamos preparados para fazer uma grande partida - disse um dos líderes do elenco do Verdão.Atual titular e capitão do Paraguai, Gustavo Gómez conhece bem os atalhos do Defensores Del Chaco. O zagueiro encheu o histórico estádio paraguaio de elogios e projetou um jogo de alto nível.

- Já joguei muitos jogos no Defensores Del Chaco. É um estádio histórico, não acho que vai influenciar muita coisa eu já ter atuado por lá. É um gramado muito bom, não tem altitude, vai ser um campo neutro, bom para os dois times, mas temos que nos manter focados para trazer um resultado positivo - afirmou Gómez.

Uma vitória nesta noite em Assunção não só deixa o Verdão classificado e muito perto de garantir o primeiro lugar do grupo B, como também mantém a invencibilidade do time de Luxemburgo, que já dura 16 jogos.

E se o Verdão não perde há tanto tempo, o sistema defensivo do time tem total peso nesse recorde.

- Sim, nós sabemos que se ganharmos já estaremos praticamente classificados, em primeiro lugar. Isso ajuda muito na nossa motivação e entrega no jogo, vamos tentar buscar a vitória como sempre. Hoje não será diferente - prometeu o defensor que recentemente renovou o seu contrato até 2024 com o Verdão.

Com apenas dois gols sofridos nesta Copa Libertadores 2020, Gómez e o Palmeiras se preparam para o duelo que tem tudo pra ser o mais complicado dessa fase de grupos.