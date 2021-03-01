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futebol

Gustavo Gomez entra no top-10 zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras

O camisa 15 balançou as redes pela sexta vez na atual temporada e chegou a 14 gols com a camisa do Verdão...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O zagueiro Gustavo Gómez foi o autor do único gol palmeirense na vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, no duelo válido pelo primeiro embate das finais da Copa do Brasil. Com o tento marcado, o paraguaio entrou no top-10 zagueiros artilheiros da história do clube.
ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final
No Palmeiras desde julho de 2018, negociado junto ao Milan, o jogador chega a 14 gols com a camisa alviverde, empatando com Henrique e Nen na 9ª colocação do histórico ranking.
Com 116 partidas com a camisa do Palmeiras, este foi o sexto gol do camisa 15 na temporada 2020.
>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil de 2020Decisivo neste primeiro jogo da final, ele balançou as redes também na semifinal da Copa do Brasil, diante do América-MG e nas quartas de final da Libertadores, sobre o Libertad-PAR.
Completam a lista Júnior Baiano e Roque Júnior (16 gols), Daniel (18), Bianco Gambini (20), Cléber (21), Vágner Bacharel (22), Loschiavo (33) e Luís Pereira (36).

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