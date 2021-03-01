Gustavo Gomez entra no top-10 zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez foi o autor do único gol palmeirense na vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, no duelo válido pelo primeiro embate das finais da Copa do Brasil. Com o tento marcado, o paraguaio entrou no top-10 zagueiros artilheiros da história do clube.

ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final

No Palmeiras desde julho de 2018, negociado junto ao Milan, o jogador chega a 14 gols com a camisa alviverde, empatando com Henrique e Nen na 9ª colocação do histórico ranking.

Com 116 partidas com a camisa do Palmeiras, este foi o sexto gol do camisa 15 na temporada 2020.

>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil de 2020Decisivo neste primeiro jogo da final, ele balançou as redes também na semifinal da Copa do Brasil, diante do América-MG e nas quartas de final da Libertadores, sobre o Libertad-PAR.